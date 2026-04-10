Južni Banat

 Mladi iz kluba „Heneman“ istraživali baštinu Nemaca u Vršcu

15:00

10.04.2026

Podeli vest:

Foto: Gradska biblioteka Vršac

VRŠAC – Gradska biblioteka Vršac postala je polazišna tačka važnog istraživačkog projekta pod nazivom „Kulturno-istorijska baština Nemaca i Podunavskih Švaba u Vršcu i u Banatu“. Članovi Nemačkog kluba za mlade „Heneman“ u subotu su, u autentičnom ambijentu Salona i Odeljenja nemačke knjige, zakoračili u prošlost svog grada na potpuno nov način.

Od heroja Henemana do digitalne analize

Kroz bogat istorijat biblioteke, priče o najstarijim novinama i legendarnom podvigu Jakoba Henemana, mlade istraživače vodili su bibliotečki instruktor Ivan Stojanović i prof. Jelena Tandi Antonijević, dok je dragocenu građu pripremio bibliotekar Tamaš Fodor.

Posebnu pažnju privukao je inovativni pristup radionici:
Istraživački deo: Mladi su učili kako da analiziraju stare knjige i novine.
Digitalni alat: Koristeći aplikaciju Google Lens, učesnici su savladali prevođenje i istraživanje istorijskih tekstova na licu mesta.
Nakon biblioteke, radionica je nastavljena u Gradskom muzeju, gde je akcenat stavljen na građanski Vršac i neizbrisiv trag koji je ostavio čuveni Feliks Mileker.

Klub „Heneman“: Gde mladi postaju nosioci kulture
Program kluba je namenjen deci i mladima od 10 do 16 godina. Kroz niz interaktivnih aktivnosti, koje koordiniraju profesorke nemačkog jezika Jelena Tandi Antonijević i Marija Ljuština, obrađuju se teme od nauke i sporta do nemačke kuhinje i običaja.
Ovaj projekat ne samo da čuva kulturnu baštinu, već mladima pruža priliku da kroz foto-sekcije, muziku i pozorište aktivno učestvuju u kreiranju kulturne slike Vršca.

Postani deo tima:  Svi zainteresovani za radionice mogu se prijaviti pozivom na broj: +381 64 667 34 05 (Jelena Tandi Antonijević).

(RTV Pančevo)

Tagovi

Feliks Mileker Gradska biblioteka Vršac Gradski muzej Vršac Jakob Heneman kulturna baština Vršac nemački jezik Vršac Nemački klub za mlade Heneman Podunavske Švabe radionice za mlade

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.