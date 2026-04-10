 Mladi iz kluba „Heneman“ istraživali baštinu Nemaca u Vršcu

VRŠAC – Gradska biblioteka Vršac postala je polazišna tačka važnog istraživačkog projekta pod nazivom „Kulturno-istorijska baština Nemaca i Podunavskih Švaba u Vršcu i u Banatu“. Članovi Nemačkog kluba za mlade „Heneman“ u subotu su, u autentičnom ambijentu Salona i Odeljenja nemačke knjige, zakoračili u prošlost svog grada na potpuno nov način.

Od heroja Henemana do digitalne analize

Kroz bogat istorijat biblioteke, priče o najstarijim novinama i legendarnom podvigu Jakoba Henemana, mlade istraživače vodili su bibliotečki instruktor Ivan Stojanović i prof. Jelena Tandi Antonijević, dok je dragocenu građu pripremio bibliotekar Tamaš Fodor.

Posebnu pažnju privukao je inovativni pristup radionici:

Istraživački deo: Mladi su učili kako da analiziraju stare knjige i novine.

Digitalni alat: Koristeći aplikaciju Google Lens, učesnici su savladali prevođenje i istraživanje istorijskih tekstova na licu mesta.

Nakon biblioteke, radionica je nastavljena u Gradskom muzeju, gde je akcenat stavljen na građanski Vršac i neizbrisiv trag koji je ostavio čuveni Feliks Mileker.

Klub „Heneman“: Gde mladi postaju nosioci kulture

Program kluba je namenjen deci i mladima od 10 do 16 godina. Kroz niz interaktivnih aktivnosti, koje koordiniraju profesorke nemačkog jezika Jelena Tandi Antonijević i Marija Ljuština, obrađuju se teme od nauke i sporta do nemačke kuhinje i običaja.

Ovaj projekat ne samo da čuva kulturnu baštinu, već mladima pruža priliku da kroz foto-sekcije, muziku i pozorište aktivno učestvuju u kreiranju kulturne slike Vršca.

Postani deo tima: Svi zainteresovani za radionice mogu se prijaviti pozivom na broj: +381 64 667 34 05 (Jelena Tandi Antonijević).

(RTV Pančevo)