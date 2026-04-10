Uljma 2 na 2.000 hektara: Ovo je plan za novo postrojenje

Grad Vršac započeo je izradu Plana detaljne regulacije za vetroelektranu Uljma 2, projekat koji ima za cilj proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na teritoriji katastarskih opština Uljma i Vlajkovac, objavila je ekapija.com.

Planirana površina obuhvata oko 2.012,5 hektara i nalazi se u jugozapadnom delu Prostornog plana Vršca, na poljoprivrednom zemljištu. Plan se izrađuje na inicijativu kompanije WV-International Ventures iz Beograda i predviđa formiranje više nezavisnih vetroenergetskih polja sa ukupno do 30 turbina snage od 6 do 8 megavata, čija maksimalna visina sa lopaticama može dostići 250 metara.

Nosilac izrade plana je Grad Vršac, a obrađivač JP Urbanizam Pančevo.

Prema predlogu plana, zemljište na kojem će se graditi vetroelektrana ostaje u režimu poljoprivrednog zemljišta, bez formiranja posebnih građevinskih parcela. Pristupne saobraćajnice, koje uključuju postojeće atarske i nekategorisane puteve, biće rekonstruisane ili proširene u skladu sa potrebama transporta opreme, a biće izgrađeni i privremeni putevi i platforme tokom faze izgradnje. Plan predviđa i prostor za montažu i skladištenje opreme, građevinska naselja i logistiku neophodnu za transport vetroenergetskih komponenti, kao i postavljanje anemometarskih stubova za praćenje potencijala vetra.

Osim samih predviđena je i izgradnja mreže srednjenaponskih kablova snage 35 kV, koji će biti postavljeni uglavnom pod zemljom, i telekomunikacione infrastrukture, kao i pristupnih puteva za održavanje. Turbine će biti priključene na prenosni elektroenergetski sistem Srbije, uz koordinaciju sa Elektromrežom Srbije.

Izgradnja će biti etapska, a cilj projekta je, kako se navodi, stvaranje pravnih i urbanističkih uslova za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, uz očuvanje postojećih vrednosti prostora i optimizaciju korišćenja resursa u ataru Vršca.

