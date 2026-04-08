Tribine kao 12. igrač: Uprkos igraču manje, mreže u Padini ostale netaknute

PADINA – U okviru 20. kola Prve južnobanatske područne fudbalske lige, stadion u Padini bio je poprište izuzetno čvrste i intenzivne utakmice između domaće Doline i gostujućeg Borca iz Sakula. Iako su golovi izostali (0:0), publika je imala priliku da vidi pravi prvenstveni okršaj pun naboja i borbenosti.



Inicijativa bez završnice

Od prvog sudijskog zvižduka, izabranici FK Doline krenuli su odlučno, diktirajući tempo i kontrolišući posed lopte. Stvarane su prilike, tražio se put do mreže gostiju iz Sakula, ali je sportska sreća u odsudnim momentima okrenula leđa domaćinu. Gostujuća odbrana odolela je svim naletima, uprkos očiglednoj želji Padinaca da rano reše pitanje pobednika.

Herojska borba sa igračem manje

Prelomni trenutak utakmice dogodio se sredinom drugog poluvremena, kada je Dolina ostala sa desetoricom igrača na terenu. Iako su u poslednjih pola sata ušli sa brojčanim deficitom, domaći fudbaleri su pokazali neverovatnu disciplinu. Kompaktna odbrana i visok intenzitet u duelima onemogućili su ekipu Borca da iskoristi prednost, pa je podela bodova na kraju bila najrealniji ishod.



Tribine kao 12. igrač

Ono što je obeležilo ovaj susret, pored bespoštedne borbe na zelenom tepihu, jeste sjajan ambijent u Padini. Veliki broj navijača pružio je gromoglasnu podršku svom timu, naročito u trenucima kada je bilo najteže, pokazavši još jednom da je Padina jedan od najvrućih terena u ligi.

Iz kluba poručuju da su ponosni na pristup i srce koje su igrači ostavili na terenu, uz veliku zahvalnost vernoj publici. Ekipi iz Sakula sportski je poželjen uspeh u nastavku šampionata.

(Pančevac)