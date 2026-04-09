„Krst sa Kosova“ oduševio i potresao publiku u Beloj Crkvi

U Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi održana je projekcija filma „Krst sa Kosova“ u režiji Muzeja žrtava genocida iz Beograda, kao i tribina na kojoj je govorio direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu Bojan Arbutina i Nikola Miloševski, izvršni direkor ove ustanove. Prisutni su bili preplavljeni emocijama, prenosi BCinfo.

Film se bavi stradanjem srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije tokom Drugog svetskog rata, ali obuhvata i jedan širi hronološki opseg od 1878. do 2004. godine, odnosno do martovskog pogroma. Iako je poseban osvrt stavljen na zločine počinjene tokom Drugog svetskog rata, od 1941. do 1945. godine, film obrađuje kontinuitet stradanja, počevši od 1878. godine i formiranja Prve prizrenske lige, pa sve do marta 2004. godine.

Arbutina je naglasio da je film kao medij odabran jer dopušta da se u kratkoj formi ispriča čitav segment istorije, a prvenstveno je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, jer je to najlakši i najbolji način da se usvoji to znanje. Istakao je da neophodno da se razgovara, uči o istoriji i neguje kultura sećanja, kako bi se izvukle pouke.

Režiju ovog dela potpisuje Ivica Vidanović, scenario Božidar Knežević, a stručni konsultanti su istoričari Nenad Antonijević i Nikola Miloševski iz Muzeja žrtava genocida.

Cilj ovakvih programa Muzeja žrtava genocida je negovanje kulture sećanja, kako se ovakvi događaji više ne bi nikad ponovili.

