Dijalog za bolji položaj radnika: Gradonačelnica Vršca sa sindikatom JKP „Drugi oktobar”

Gradonačelnica Vršca primila je danas predstavnike sindikata zaposlenih u JKP „Drugi oktobar”. Ovo je bio prvi u nizu planiranih sastanaka sa ciljem uspostavljanja otvorenog dijaloga o položaju radnika i daljem unapređenju komunalnog sistema u gradu.

Fokus na uslovima rada i sistemskoj podršci

U konstruktivnoj atmosferi, predstavnici sindikata ukazali su na ključne izazove sa kojima se zaposleni suočavaju. Naglašen je značaj:

Sistemske podrške zaposlenima;

Modernizacije opreme i bolje organizacije rada;

Dodatnog osnaživanja i vrednovanja rada komunalnih radnika.

Gradonačelnica: Briga o radniku je prioritet

Gradonačelnica je istakla da su zadovoljni i motivisani zaposleni temelj kvalitetnih usluga koje grad pruža svojim građanima.

„Zaposleni u JKP ‘Drugi oktobar’ su ljudi koji svakodnevno brinu da naš grad bude čist, uređen i funkcionalan. Oni su ti koji dežuraju danonoćno, reaguju na kvarove vodovodne ili gasne mreže i uvek su tu za svoje sugrađane. Njihov doprinos je nemerljiv i naša je obaveza da njihov položaj stalno unapređujemo”, poručila je gradonačelnica.

Planovi za budućnost

Grad Vršac će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti konkretnim merama za poboljšanje statusa zaposlenih, uz nastavak ulaganja u novu opremu i razvoj komunalne infrastrukture.

Sastanku su prisustvovali i direktor JKP „Drugi oktobar” Miloš Salapura, kao i načelnik Gradske uprave Vršac Alen Delkić. Ovaj susret ocenjen je kao ključan korak ka jačanju saradnje lokalne samouprave i komunalnog sektora.

(Pančevac)