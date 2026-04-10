Uskršnji bazar u Gradskom parku u Beloj Crkvi

Meštani opštine Bela Crkva i gosti imaju priliku da posete Uskršnji bazar u Gradskom parku u subotu 11. aprila u vremenu od 10 do 12 časova.

Manifestaciju organizuje Turistička organizacija opštine Bela Crkva pod pokroviteljstvom lokalne samouprave Opštine Bela Crkva. Na bazaru će učestvovati udruženja žena sa područja opštine Bela Crkva kao i naši najmlađi sugrađani, polaznici Predškolske ustanove “Anđelka Đurić” zajedno sa svojim vaspitačicama.

Na bazaru možete naći ručne radove naših kreativnih mališana i sugrađanki, kao i kolače i razne slatke đakonije. Svim posetiocima u duhu praznika podeliće se i dekorisana uskršnja jaja.

