Od Vidovdanki na Vrbicu posne torte

CREPAJA – Tradicionalno obeležavanje Lazareve subote u Crepaji i ove godine je proteklo u znaku zajedništva i slatkih darova. Udruženje žena „Vidovdan“ organizovalo je svoju čuvenu „Tortijadu“, ulepšavši praznik Vrbicu brojnim vernicima i porodicama, prenosi RTV Kovačica.

Manifestacija je održana u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice gde su članice udruženja priredile bogatu trpezu. S obzirom na to da praznik pada u vreme posta, u fokusu su bile posne torte, koje su vredne ruke „Vidovdanki“ pripremile s puno pažnje i ljubavi.

Besplatno posluženje za sve posetioce

Ono što ovu akciju čini posebnom jeste njen humanitarni i komunitarni karakter – sve pripremljene torte deljene su besplatno svim sugrađanima i posetiocima koji su se okupili u porti hrama.

„Naša želja je da kroz ovu manifestaciju očuvamo običaje, ali i da unesemo radost u domove naših komšija, posebno onih najmlađih koji se Vrbici najviše raduju“, poručuju iz Udruženja žena „Vidovdan“.

Ovaj događaj još jednom je potvrdio neraskidivu vezu između tradicije, vere i aktivnog rada udruženja žena, koja su stub društvenog života u opštini Kovačica.