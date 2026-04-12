Mladi pokazali znanje o zdravlju: Iva Kudus iz Debeljače putuje na pokrajinsko takmičenje

KOVAČICA – Osnovna škola „Mlada pokolenja” u Kovačici bila je domaćin opštinskog takmičenja pod nazivom „Šta znaš o zdravlju”, koje je okupilo najuspešnije osnovce iz cele opštine.

Učenici su se nadmetali u poznavanju važnih tema poput pravilne ishrane, zdravih stilova života i opšte kulture zdravlja. Takmičenje je proteklo u znaku odlične pripremljenosti, a osnovci su pokazali da su svesni značaja zdravih navika od malih nogu.

Uspeh Ive Kudus

U jakoj konkurenciji vršnjaka, najuspešnija je bila Iva Kudus, učenica iz Debeljače. Zahvaljujući zavidnom nivou znanja, Iva je obezbedila plasman na viši, pokrajinski nivo takmičenja. Nju sredinom aprila očekuje nastup na pokrajinskom nadmetanju, gde će ponosno predstavljati svoju školu i opštinu Kovačica.

Edukacija kao prioritet

Ovaj uspeh još jednom potvrđuje koliko je važna kontinuirana edukacija najmlađih o zdravlju. Ovakva takmičenja, pored takmičarskog duha, imaju ključnu ulogu u podsticanju mladih da usvajaju pozitivne životne stilove koji će im koristiti tokom celog života.

Svi učesnici su zaslužili pohvale za trud, a Ivi želimo mnogo sreće u nastavku takmičenja na pokrajinskom nivou!

(RTV Kovačica)