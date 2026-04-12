Evo kada je Moto skup „Banatski Sokolac“: Čeka vas 3 dana dobre vožnje i još bolje zabave
Od 8. do 10. maja očekuje vas pravi bajkerski doživljaj na moto skupu „Banatski Sokolac“!
Za sve goste obezbeđen je kamp, pa možete uživati u druženju tokom sva tri dana.
Atmosferu će dodatno zagrejati rock svirke, uz dobru energiju i nezaboravne večeri.
Hrana je besplatna tokom sva tri dana, dok je piće dostupno po povoljnim cenama.
Pravo mesto za sve ljubitelje motora, dobre muzike i sjajnog društva!
(Vršaconline/MK Đango)