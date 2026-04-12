Južni Banat

Evo kada je Moto skup „Banatski Sokolac“: Čeka vas 3 dana dobre vožnje i još bolje zabave

12:00

12.04.2026

Podeli vest:

Foto: FB/MK Đango

Od 8. do 10. maja očekuje vas pravi bajkerski doživljaj na moto skupu „Banatski Sokolac“!

Za sve goste obezbeđen je kamp, pa možete uživati u druženju tokom sva tri dana.

Atmosferu će dodatno zagrejati rock svirke, uz dobru energiju i nezaboravne večeri.

Hrana je besplatna tokom sva tri dana, dok je piće dostupno po povoljnim cenama.

Pravo mesto za sve ljubitelje motora, dobre muzike i sjajnog društva!

(Vršaconline/MK Đango)

Tagovi

MK Đango Moto skup

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.