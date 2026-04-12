Hemofarm dobio novog vlasnika: STADA prešla pod kontrolu londonskog fonda

DeliInvesticiona kompanija iz Londona, CapVest Partners LLP, krajem marta završila je preuzimanje većinskog udela u nemačkoj farmaceutskoj grupi STADA Arzneimittel AG, čime je došlo do značajne promene vlasničke strukture jedne od najvećih farmaceutskih kompanija u Evropi.

Ova transakcija direktno se odražava i na vršački Hemofarm, koji posluje u okviru STADA Grupe – pa je tako i zvanično dobio novog većinskog vlasnika.

Kako je došlo do promene vlasništva?

Hemofarm je deo STADA sistema još od 2006. godine, kada je nemačka kompanija preuzela vršačku fabriku lekova.

Kasnije, 2017. godine, sama STADA je izašla sa berze i prešla u ruke investicionih fondova Bain Capital i Cinven, koji su tada kupili većinski paket akcija vredan oko 4,1 milijardu evra.

Novi vlasnik, CapVest, započeo je proces preuzimanja u septembru 2025. godine potpisivanjem obavezujućeg sporazuma, nakon čega su usledile sve potrebne regulatorne dozvole – a transakcija je sada i zvanično završena.

Šta ovo znači za STADA i Hemofarm?

Prema saopštenju kompanije, promena vlasništva dolazi nakon veoma uspešne poslovne godine:

Prihodi STADA Grupe: 4,3 milijarde evra

Rast: +6%

EBITDA: 961 milion evra (rekordan rezultat)

Broj zaposlenih: oko 12.000 širom sveta

CapVest ističe da će nova faza poslovanja biti usmerena na:

ubrzanje globalnog rasta

dodatna ulaganja u razvoj

nove akvizicije i širenje tržišta

