Trijumf gitarista iz Banatskog Novog Sela: Nikolina, Tijana i Juhuan pokazali da su u samom vrhu
Na jubilarnom, 20. po redu „Vojvodina Guitar Fest-u” održanom u Novom Sadu, mladi talenti iz Banatskog Novog Sela još jednom su pokazali da pripadaju samom vrhu gitarske scene.
U okviru prestižnog međunarodnog takmičenja „Jovan Jovičić”, učenici iz klase profesora Vladimira Vojnaka ostvarili su izvanredne rezultate u veoma brojnoj i jakoj II kategoriji. U konkurenciji od čak 46 takmičara, naši mladi sugrađani izborili su se za najviša odličja:
Nikolina Kojić – I mesto (95,5 bodova)
Juhuan Liu – II mesto (87 bodova)
Tijana Perkošan – II mesto (85,5 bodova)
Ovaj uspeh dobija na značaju kada se uzme u obzir tradicija festivala i strogi kriterijumi stručnog žirija. Visoki bodovi i osvojene nagrade potvrda su predanog rada učenika i profesora Vojnaka, ali i dokaz da Pančevo nastavlja da neguje vrhunske muzičke talente.
Čestitamo mladim virtuozima na sjajnom predstavljanju i osvojenim priznanjima!
(Pančevac)