Trijumf gitarista iz Banatskog Novog Sela: Nikolina, Tijana i Juhuan pokazali da su u samom vrhu

Na jubilarnom, 20. po redu „Vojvodina Guitar Fest-u” održanom u Novom Sadu, mladi talenti iz Banatskog Novog Sela još jednom su pokazali da pripadaju samom vrhu gitarske scene.

U okviru prestižnog međunarodnog takmičenja „Jovan Jovičić”, učenici iz klase profesora Vladimira Vojnaka ostvarili su izvanredne rezultate u veoma brojnoj i jakoj II kategoriji. U konkurenciji od čak 46 takmičara, naši mladi sugrađani izborili su se za najviša odličja:

Nikolina Kojić – I mesto (95,5 bodova)

Juhuan Liu – II mesto (87 bodova)

Tijana Perkošan – II mesto (85,5 bodova)



Ovaj uspeh dobija na značaju kada se uzme u obzir tradicija festivala i strogi kriterijumi stručnog žirija. Visoki bodovi i osvojene nagrade potvrda su predanog rada učenika i profesora Vojnaka, ali i dokaz da Pančevo nastavlja da neguje vrhunske muzičke talente.

Čestitamo mladim virtuozima na sjajnom predstavljanju i osvojenim priznanjima!

(Pančevac)