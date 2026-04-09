Vitman: Ulažemo u detinjstvo i budućnost grada

Naš grad nastavlja kontinuirana ulaganja u unapređenje kvaliteta života najmlađih sugrađana kroz izgradnju i uređenje javnih prostora namenjenih deci, porodicama i zajednici.

O ovoj temi je gradska menadžerka Maja Vitman danas govorila na prezentaciji za novinare u sali na devetom spratu zgrade Gradske uprave.

Na početku je rekla:

– Otvaranje bezbednih, uređenih i funkcionalnih prostora za igru i druženje predstavlja jedan od prioriteta lokalne samouprave, jer upravo takvi sadržaji doprinose zdravom odrastanju dece i kvalitetnijem svakodnevnom životu svih građana. U utorak, 14. aprila, počinju radovi na postavljanju četiri nova dečija igrališta šesnaestog, sedamnaestog, osamnaestog i devetnaestog po redu – na više lokacija u gradu. Radovi će započeti istog dana na svim lokacijama, što predstavlja još jedan dokaz dobro planirane i organizovane realizacije infrastrukturnih projekata.

Ona je, koristeći slajdove, pokazala na šta konkretno misli. Nova igrališta biće postavljena u naselju Tesla, u Ulici Miloša Obrenovića – preko puta BIG šoping centra, na Kotežu – u okviru vrtića „Slavuj”, u naselju Mladost – u Ulici Vitomira Sudarskog i u Gornjem gradu – u Ulici Marka Kulića.

Sva igrališta biće tipska, opremljena savremenim i bezbednim mobilijarom, prilagođenim različitim uzrastima dece, uz primenu najviših standarda bezbednosti i kvaliteta. Prostori će biti pažljivo uređeni kako bi omogućili sigurno okruženje za igru, socijalizaciju i fizičku aktivnost, podstičući zdrave navike i aktivan boravak na otvorenom. Gradska menadžerka je dodala:

– Ovim projektom i prema sugestijama građana, Grad Pančevo nastavlja sistemsko ulaganje u razvoj svih naselja i ravnomerno unapređenje komunalne i društvene infrastrukture, sa jasnim ciljem – da kvalitetni javni sadržaji budu dostupni građanima u svim delovima grada i u svim naseljenim mestima.

Do sada je na teritoriji Pančeva izgrađeno i postavljeno 18 dečijih igrališta, i to: po dva u Gradskom parku, u naselju Mladost, na Strelištu i na Kotežu, kao i po jedno kod Američkih zgrada, na Tamiškom keju, Sodari, u Vojlovici, Banatskom Brestovcu, Dolovu, Banatskom Novom Selu, Jabuci, Glogonju i u Kačarevu.

Radovi na postavljanju četiri nova igrališta trajaće 90 dana, od 14. aprila zaključno sa junom, čime se nastavlja planirani ciklus ulaganja. Planom razvoja predviđeno je da do kraja godine bude izgrađeno još devet novih dečijih igrališta u Ivanovu, Banatskom Brestovcu, Omoljici, Starčevu, Dolovu, Banatskom Novom Selu, Jabuci, Glogonju i Kačarevu.

Realizacijom svih planiranih projekata, Grad Pančevo će do kraja 2026. godine imati postavljeno ukupno 31 novo dečije igralište u periodu od poslednje četiri godine, što je rezultat koji pokazuje jasno opredeljenje lokalne samouprave da sistemski ulaže u prostor po meri dece i porodica.

Maja Vitman je zaključila:

– Ulaganje u dečija igrališta nije samo investicija u infrastrukturu, već u budućnost grada. Svako novo igralište predstavlja mesto susreta, igre, druženja i zajedništva, ali i simbol odgovorne politike koja konkretnim projektima poboljšava svakodnevni život građana. Grad Pančevo nastavlja da gradi grad po meri svojih najmlađih sugrađana, jer grad koji brine o deci, gradi sigurnu i stabilnu budućnost.

(Pančevac / S. Trajković)

