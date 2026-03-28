VITMAN: Odlično napreduje izgradnja novih vrtića

Grad Pančevo nastavlja ulaganja u predškolsko obrazovanje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica, rekla je za „Pančevac” Maja Vitman.

Gradska menadžerka Maja Vitman je za naš list i sajt kazala da ulaganja potvrđuje izgradnja dvaju novih vrtića u naseljima Mladost i Strelište. Prema njenim rečima, ovi projekti predstavljaju konkretan primer odgovorne politike koja se ne zasniva na obećanjima, već na vidljivim rezultatima. Izgradnja vrtića realizuje se u skladu sa planiranom dinamikom, a oba objekta nalaze se u završnoj fazi radova.

Na objektu vrtića „Zeka” na Misi završena je fasada, dok se trenutno izvode radovi na parternom uređenju i završni zanatski radovi u unutrašnjosti. U toku je postavljanje podova u prostorijama za decu, uskoro počinje montaža unutrašnjih vrata, a privodi se kraju i ugradnja lifta.

Maja Vitman je naglasila:

– Dosad je realizovano oko 90 odsto radova, što potvrđuje da se projekat kreće planiranim tempom. Iako je ugovoreni rok završetka 31. maj 2026, prema najavama izvođača radovi bi mogli biti okončani već do kraja aprila. Za izgradnju je dosada utrošeno 191 milion dinara, bez neplaniranih troškova, jer se objekat realizuje po sistemu „ključ u ruke”, što garantuje finansijsku disciplinu i odgovorno upravljanje javnim sredstvima.

Novi vrtić obezbediće mesta za 166 dece, čime se direktno smanjuju liste čekanja i roditeljima omogućava lakše usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza.

Na vrtiću „Pčelica” na Strelištu izvedeno je oko 80 odsto radova. U toku su fasaderski radovi, uređenje terena i završni unutrašnji radovi — spušteni plafoni su već tu, zidovi se gletuju, izrađena je košuljica, a pri kraju je postavljanje keramike i montaža lifta.

(Pančevac / S. T.)

