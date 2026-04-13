Vršac sadi 9.000 stabala: Novi zeleni pojas na Malom Ritu

U okviru projekta „Eko pojas – prirodna zaštita za budućnost“, 15. aprila biće formiran vetrozaštitni pojas na 10 hektara radi borbe protiv erozije i očuvanja biodiverziteta.

Grad Vršac, u saradnji sa Javno komunalnim preduzećem „Drugi oktobar“, organizuje veliku akciju pošumljavanja koja će se održati u sredu, 15. aprila 2026. godine.

Akcija počinje u 10 časova na lokalitetu Mali Rit, koji pripada Predelu izuzetnih odlika „Vršačke planine".

Fokus akcije je na delu teritorije sa najnižim stepenom pošumljenosti. Planirano je formiranje vetrozaštitnog pojasa širine 14 metara, koji će se prostirati na površini od 9,6 hektara. Na ovom prostoru biće zasađeno oko 9.000 sadnica autohtonih vrsta, uključujući hrast lužnjak, hrast kitnjak i mečju lesku.

Ovaj prirodni koridor ima višestruki značaj za Vršac: pored primarne funkcije zaštite od jakih vetrova i erozije zemljišta, značajno će doprineti unapređenju lokalnog biodiverziteta i stvaranju otpornijeg prirodnog okruženja.

Projekat se realizuje kao deo šire inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Uz podršku Evropske unije i Ministarstva zaštite životne sredine, program sprovodi UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom. Dodatnu podršku pružile su vlade Švedske, Švajcarske i Republike Srbije.

Ova aktivnost predstavlja jedan od ključnih koraka Grada Vršca ka dugoročnoj održivosti i zaštiti životne sredine, postavljajući temelje za zdraviju budućnost svih građana.

