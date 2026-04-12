Debeljača: JKP „4. oktobar” intenzivno uređuje selo

U Debeljači su u punom jeku radovi na uređenju javnih površina, koje sprovode ekipe JKP „4. oktobar”.

Kako bi prolećni meseci protekli u znaku čistog i urednog okruženja, akcenat je trenutno stavljen na košenje trave i održavanje zelenila, prenosi RTV Kovačica.

Radovi se primarno izvode u parku, koji predstavlja srce okupljanja meštana, ali i na ostalim frekventnim javnim površinama u selu. Posebna pažnja posvećena je uređenju oba groblja, kako bi se osigurao dostojan izgled ovih lokacija od posebnog značaja za zajednicu.

Iz nadležnog komunalnog preduzeća ističu da je osnovni cilj ovih aktivnosti unapređenje estetike mesta, ali i stvaranje prijatnijeg ambijenta za svakodnevni boravak i odmor građana.