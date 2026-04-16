Vršac u bojama praznika: Umeće mališana ukrasilo Uskršnji bazar

Centar Vršca podsetio je na najlepšu razglednicu – ispunjen dečjim osmesima, pesmom i neverovatnom prazničnom energijom koja se širila gradskim trgom.

U samom srcu grada, u okviru tradicionalnog Uskršnjeg bazara, održana je velika kreativna radionica koja je okupila najmlađe Vrščane. Mali umetnici su sa velikim žarom prionuli na posao: farbali su i ukrašavali uskršnja jaja, koristeći maštu da kreiraju prava mala remek-dela.

Turistička organizacija Vršac, koja stoji iza ove prelepe inicijative, još jednom je pokazala da su upravo deca ti koji donose najviše svetlosti u gradske manifestacije. Cilj je bio jednostavan, ali dragocen – stvoriti uspomene koje će deca dugo pamtiti i podsetiti sve posetioce na važnost zajedništva i tradicije.

Bila je to prilika da se kroz igru i druženje oseti pravi duh predstojećih praznika. Ukrašena jaja, uflekane ruke i široki osmesi bili su dokaz da kreativnost nema granica kada se radi iz čiste ljubavi.

Ukoliko niste stigli da nam se pridružite, pozivamo vas da nas posetite još danas. Iskoristite priliku da prošetate sa porodicom, podržite lokalne izlagače na bazaru i osetite prazničnu magiju koja je obavila naš grad.

Jer, na kraju dana, najlepši trenuci su oni koje podelimo sa drugima.

(TO Vršac)