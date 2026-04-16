Nova kapela u Potpornju zvanično predata na upotrebu meštanima

Nakon višegodišnjeg čekanja, meštani sela Potporanj dobili su adekvatan objekat za dostojanstveno obavljanje pogrebnih obreda. Nova kapela na seoskom groblju danas je svečano osvećena i stavljena u funkciju, čime je značajno unapređena lokalna komunalna i verska infrastruktura.

Izgradnju ovog važnog objekta u potpunosti је finansirao Grad Vršac, izdvojivši iz budžeta oko pet miliona dinara. Iako su samu realizaciju projekta pratile određene poteškoće, zajedničkim trudom lokalne samouprave i predstavnika sela, radovi su uspešno privedeni kraju.

Prilikom svečanosti, Slaviša Maksimović, član Gradskog veća zadužen za ruralni razvoj, istakao je da ovaj projekat predstavlja samo jedan segment šire strategije ulaganja u vršačka sela. Prema njegovim rečima, meštane Potpornja u narednom periodu očekuju i dodatni radovi – uređenje pristupnog puta do groblja kao i postavljanje nove javne rasvete.

Maksimović je najavio da se slični projekti planiraju i u ostatku opštine. Trenutno se priprema projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju kapela u Vatinu i Malom Središtu, čime će se ostvariti zacrtani cilj – da svako naseljeno mesto na teritoriji Vršca poseduje adekvatne objekte ove namene.

„Naša posvećenost razvoju sela je kontinuirana. Nedavno smo završili novo sportsko igralište u Parti sa pripadajućom rasvetom, a uskoro tamo kreće i rekonstrukcija svlačionica. Takođe, završena je sportska sala u Uljmi, dok se intenzivno radi na kanalizacionoj mreži između Gudurice i Velikog Središta“, podsetio je Maksimović na aktuelne investicije.

Predsednik Mesne zajednice Potporanj, Dušan Stanisavljev, izrazio je veliku zahvalnost Gradu Vršcu na pruženoj podršci. On je naglasio da je završetak kapele od ogromnog značaja za svakodnevni život zajednice, jer omogućava očuvanje tradicije i dostojanstva u najtežim trenucima za svaku porodicu.

Stavljanjem kapele u funkciju, selo Potporanj dobilo je moderan i preko potreban infrastrukturni sadržaj koji direktno doprinosi boljem kvalitetu života u seoskoj sredini.

(Pančevac/Grad Vršac)