Vršac dobio zeleni štit: Više od 200 volontera zasadilo 2.500 sadnica na Malom Ritu

Na lokalitetu Mali Rit, u okviru PIO „Vršačke planine“, uspešno je sprovedena velika akcija sadnje vetrozaštitnog pojasa. Pod sloganom „Eko pojas – prirodna zaštita za budućnost“, ova inicijativa okupila je rekordan broj učesnika sa ciljem očuvanja biodiverziteta i zaštite od erozije.

Mladi kao nosioci ekološke svesti

Poseban pečat akciji dalo je više od 120 učenika vršačkih srednjih i osnovnih škola (Poljoprivredna, Hemijsko-medicinska, Školski centar „Nikola Tesla“, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“ i OŠ „Mladost“). Njihov trud, uz podršku predstavnika Grada Vršca, javnih preduzeća i udruženja, rezultirao je sadnjom oko 2.500 novih sadnica.

Zajednička snaga institucija i građana

Akciji su prisustvovale gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Tatjana Gelić. One su naglasile da je ovo pravi primer kako se sinergijom lokalne samouprave i države stvaraju trajne vrednosti. Podršku na terenu pružili su i radnici JKP „Drugi oktobar“ i VP „Južni Banat“, kao i članovi udruženja pčelara, lovaca i golubara.

Međunarodna podrška projektu

Projekat se realizuje uz podršku Švajcarske, u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu važnu ekološku misiju sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije, Švedske i Evropske investicione banke (EIB).

Formiranje ovog zelenog pojasa značajno će smanjiti negativne uticaje vetra na ovom području, a radovi na nezi i daljem jačanju zelenila nastaviće se i u narednom periodu.

