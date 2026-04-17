Institut Tamiš proslavio 70. rođendan

Instituti poput 'Tamiša' imaju ključnu ulogu u pružanju konkretnih i primenljivih rešenja, koja doprinose stabilnosti i održivosti proizvodnje, rekla je državna sekretarka Stana Božović.

Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stana Božović prisustvovala je Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 70 godina postojanja Instituta „Tamiš“ u Pančevu i izjavila da sedam decenija postojanja Instituta predstavlja kontinuitet znanja, rezultata i posvećenog rada generacija stručnjaka koji su svojim doprinosom uticali na unapređenje poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji, saopštilo je danas resorno ministarstvo.

„Institut ‘Tamiš’ je hram znanja i sve vreme svog postojanja oslonac je domaćoj poljoprivredi, kroz razvoj sorti, uvođenje novih tehnologija, brojne terenske oglede i analize, kao i kroz neposrednu saradnju sa poljoprivrednicima širom Srbije. Upravo ta veza nauke i prakse predstavlja njegovu najveću vrednost“, istakla je državna sekretarka.

Ona je posebno ukazala na činjenicu da se savremena poljoprivreda suočava sa brojnim izazovima, poput klimatskih promena i tržišnih pritisaka, zbog čega uloga naučnih institucija danas postaje važnija nego ikada.

„Instituti poput ‘Tamiša’ imaju ključnu ulogu u pružanju konkretnih i primenljivih rešenja, koja doprinose stabilnosti i održivosti proizvodnje. Njihovi rezultati vidljivi su direktno na njivama i u radu naših poljoprivrednika“, naglasila je Božović.

Državna sekretarka je poručila da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prepoznaje značaj ovakvih instuticija i ostaje snažno posvećeno jačanju veza između nauke, savetodavnih službi i poljoprivrednih proizvođača, sa ciljem da se znanje što efikasnije primenjuje u praksi.

Bez snažne naučne podrške, kako je dodala, nema ni stabilne proizvodnje, a samim tim ni sigurnosti u snabdevanju hranom.

Božović je izrazila zahvalnost svim istraživačima, stručnjacima i zaposlenima pri Institutu na tome što su svojim posvećenim radom i entuzijazmom učinili da „Tamiš“ bude sinonim za kvalitet i inovacije u poljoprivredi, uz uverenje da će i u narednom periodu nastaviti da budu nosioci razvoja i napretka u srpskoj poljoprivredi i pouzdan oslonac proizvođačima.

Državnoj sektarki Božović je ovom prilikom uručena zahvalnica Instituta Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za kontinuiranu podršku radu ove naučne institucije.

Istraživačko-razvojni institut „Tamiš“ u Pančevu, sa tradicijom dugom 70 godina, pripada jedinstvenom naučnom i obrazovnom sistemu Evrope.

Institut sprovodi istraživanja u nekoliko oblasti, sa fokusom na oblasti agroekologije i regenerativne poljoprivrede, herbologije, fitopatologije, entomologije, nematologije i semenarstva.

(RTV)