Zelena budućnost Vršca: 1.000 novih sadnica na lokaciji Mali Rit

U okviru projekta „Eko pojas – prirodna zaštita za budućnost“, na lokalitetu Mali Rit unutar PIO „Vršačke planine“, održana je velika akcija pošumljavanja.

Cilj ove inicijative je formiranje vetrozaštitnog pojasa koji će dugoročno unaprediti biodiverzitet i zaštititi ovo područje od erozije.

Današnju akciju obeležio je sjajan odziv zajednice – oko 1.000 novih sadnica posadilo je 35 volontera, uz veliku pomoć lokalnih udruženja: pčelara „Pčelari Vršac“, lovačkog udruženja „Fazan“ i Centra za energetsku efikasnost „Cefix“. Stručnu i tehničku podršku na terenu pružili su radnici Službe zelenilo JKP „Drugi oktobar“.

Ovaj projekat nije samo ekološka mera, već simbol zajedništva javnih preduzeća, građana i udruženja u stvaranju trajne vrednosti za prirodu Vršca. Aktivnosti se nastavljaju i u narednom periodu kako bi se zeleni pojas dodatno ojačao.

Projekat se realizuje uz podršku Švajcarske, u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i drugim međunarodnim partnerima.

(Pančevac)