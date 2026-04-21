Vučić najavio nova ulaganja u Južni Banat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas, prilikom svečanog otvaranja železničkog mosta na Tamišu kod Tomaševca, da će se raditi na obnovi kompletne železničke infrastrukture u Srbiji i graditi moderne železničke stanice.

Aleksandar Vučić je rekao da skoro 40 godina nije ulagano u železnicu u Srbiji. On je kazao da će novi železnički most preko Tamiša omogućiti da vozovi između Orlovata i Tomaševca, na čitavom pravcu Pančevo – Zrenjanin – Kikinda, saobraćaju brže, bezbednije, pouzdanije, brzinom do 100 kilometara na čas.

Pozvao je da, kada je već izgrađen železnički most, na Tamišu bude napravljen i drumski most, i ocenio da bi on zahtevao nešto manja ulaganja.

„Da bi ljudi mogli i to da koriste i da bismo mogli da spojimo Banat, da spojimo Pančevo sa Zrenjaninom, dakle i Uzdin i Crepaju i Kovačicu i svako mesto sa Zrenjaninom, da dalje razvijamo našu putnu mrežu i našu železničku mrežu. Ovo sam sve rekao zato što su veliki planovi, velike želje i velike ideje pred nama“, istakao je Vučić.

Vučić je izjavio da je otvaranje novog železničkog mosta na Tamišu jasan signal za dodatna, važna ulaganja u Banat.

