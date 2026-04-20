Procvetao rasad na pančevačkoj pijaci

Na izlazima iz pijace u subotu nije bilo šanse da ne naletite bar na nekog Pančevca sa kartonskom gajbicom. A u gajbicama niti paradajza niti paprika – jer dosta nas vremena čeka do spremanja zimnice, nego su iz njih virili vrhovi raznobojnog cveća. Jasno – pravo je vreme da se osmisli izgled bašta i terasa za ovo leto. Nosači su naravno bili mišićaviji muškarci. A da su žene te koje uglavnom biraju jasno je bilo u gužvi kod prodavaca rasada, čije tradicionalno mesto je posle kolskog ulaza iz Nemanjine ulice.

Za plaćanje bilo je i redova. Ali bez vike i svađe. Izgleda da su ljubitelji cveća ipak neki finiji svet. Za svakog ponešto, a i svi prodavci imali su pune ruke posla, pa ni između njih nema surevnjivosti. Ako nešto zafali kod jednoga, poslaće kupca kod suseda. Prve su već do 10 sati nestale viseće muškatle.

– Biće ih još. Verovatno već od ponedeljka, a sigurno od utorka, srede. Definitivno su danas najtraženije. Kaliope su takođe prelepe, malo su više, ali i one padaju, nisu skroz stojeće. Traže se i begonije, kadifice… Neki rasadi tek će stići za nedelju dve, na primer petunije, za sada imamo u saksijama – objašnjava nam Vesna Gruičić.

Pogled privlači dipladenija, mediteranska biljka, izrasla skoro preko metar. Za nju treba izdvojiti koju hiljadarku, ali će pažljivog vlasnika nagraditi tamno ružičastim cvetovima. Ali, kako Vesna objašnjava, našu zimu ne može da preboli, pa u toku hladnih meseci mora da se unsese bar na neku verandu.

Mnogi bi poželeli i limun, mango ili maslinu. Ali cena sadnice od 6.000 dinara je malo pozamašnija, pa se većina samo raspituje koliko košta.

Pažnju nam je privukao jedan stariji sugrađanin koji je na kraju, uz pomoć unuke i njenog dečka, odneo 21 kaliopu za 5.250 dinara, to jest 22, jer jedna je stigla kao poklon.

Zato je za jednu mlađu Pančevku za ovaj vikend bio dovoljan i jedan bosiljak od 250 dinara.

– Da li može da ide na sunce? Hoće li ga spržiti pošto nam sija od 1 do 6, baš kada je najjače? Koliko treba da ga zalivam? – raspitivala se ona.

– Bosiljak voli sunce. A i razviće se dok dođe ono letnje najvrelije, pa mu neće mnogo smetati. Ne treba da ga suviše zalivate, ali redovno svakako – bila je Vesnina pouka, da bi potom mlada Pančevka svom mladom partneru samouvereno iznela zaključak da će maleni domaći bosiljak, onaj sa širim lišćem, završiti na prozoru kuhinje, koja je očigledno vrlo sunčana.

U ponudi kod Vesne su i sitnolisni grčki bosiljak, ruzmarin, lavanda… Ipak, za začine se specijalizirao Ratko, koji se smestio na glavnom ulazu iz Nemanjine s desne strane. U subotu jedino mu je ponestalo peršuna liščara – ali zato su tu majčina dušica, vlašac, ruzmarin, pelin, korijander. origano… Sve za 150 dinara.

A ako ne znate ili se niste raspitali, od prodavaca ćete dobiti pouzdane savete i gde saditi koji rasad, kako ga zalivati, da li vole sunce ili ne… Onda sračunajte koliko novca za lepotu balkona ili vrta možete da izdvojite i kupite šta ste naumili. Zdrav rasad treba da bude svež, dobro razgranat. Posadite ga što pre, najbolje čim stignete kući. Dobro je otkloniti lišće blizu korena, posebno ako je pomalo istrulilo zbog zalivanja. Dobra baštenska zemlja najbolja je za većinu cveća. Zalite svoju biljčicu i pazite na nju.

Cene rasada na pančevačkoj Zelenoj pijaci – Sitni rasad: begonije, kadifice, salvije… – 60 dinara

– Ageratum (goruća ljubav) – 70 dinara

– Karanfilići – 250 dinara

– Kaliope – 250 dinara

– Korpa sa muškatlom – 600 dinara

– Viseće muškatle (rasad) – 200 dinara

– Knoll begonija – 300 dinara

– Petunije u visećim saksijama – 500 dinara

– Jadranska lepotica – 100 dinara

– Tamjanika – 100 dinara

– Ukrasna detelina – 250 dinara

– Margarete – 250 dinara

– Hortenzije – 1.500 dinara

– Razne vrste perena – gaura (grmolika perena), morska žalfija… – 200 dinara

– Drvo masline, limuna, manga… – 6.000 dinara

(Pančevac)

