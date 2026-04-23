Mramorak: Vredni meštani očistili centar sela i uputili važan apel

MRAMORAK – Da su ponedeljak i početak radne nedelje idealni za društveno koristan rad, pokazali su članovi lokalne sekcije u Mramorku. U još jednoj uspešnoj ekološkoj akciji, aktivni meštani očistili su prostor oko samoposluge „Podunavlje AD“, uklonivši nakupljeno smeće i otpad.

Ova vredna grupa sugrađana, koja svojim primerom već duže vreme podstiče lokalnu zajednicu na odgovornost, ističe da su ovakve akcije neophodne kako bi se očuvala lepota i čistoća sela.

„Čuvajmo naš Mramorak“

Osim samog čišćenja, meštani su uputili i snažan apel svim sugrađanima. Pozivaju na svest o očuvanju životne sredine i mole komšije da smeće ne bacaju po ulicama, već na mesta koja su za to predviđena.

„Naš cilj nije samo čišćenje, već podizanje svesti o zajedničkoj odgovornosti prema mestu u kojem živimo. Čuvajmo naš Mramorak jer je on ogledalo svih nas“, poručili su aktivisti.

Poziv na druženje i rad

Akcija je protekla u odličnoj atmosferi, a vredni Mramorčani ne planiraju da stanu na ovome. Sekcija je iskoristila priliku da pozove sve ljude dobre volje da se pridruže narednim aktivnostima.

„Dođite da se družimo i da zajedno uradimo nešto lepo za naše selo“, stoji u pozivu meštanima. Ovakvi susreti su sjajna prilika ne samo za rad, već i za jačanje komšijskih veza i razmenu ideja za buduće projekte.

(Pančevac)