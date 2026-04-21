Vizija za budućnost Makedonaca u Srbiji: U Vršcu predstavljena Strategija 2026–2031.

VRŠAC – U Kulturnom centru Vršac održana je značajna tribina na kojoj je javnosti predstavljena „Strategija Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine za period 2026–2031. godine“. Ovaj strateški dokument definiše ključne pravce delovanja u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma za narednih pet godina.

Tribinu je organizovalo Udruženje Makedonaca „Vardar“ iz Vršca, koje već decenijama predstavlja važan stub očuvanja makedonskog identiteta u južnom Banatu. Događaj je okupio najviše predstavnike diplomatskog kora i institucija nacionalne manjine.

Diplomatska podrška i zajednički ciljevi

Svojim prisustvom skup je uveličao ambasador Republike Severne Makedonije u Beogradu, njegova ekselencija Nikola Tupančeski. On je istakao važnost ovakvih dokumenata za dalje jačanje veza između dve države i pružanje podrške pripadnicima makedonske zajednice u Srbiji.

Predsednica Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, Zorica Mitrović, zajedno sa sekretarom Saveta Marjanom Jovankovskim, detaljno je obrazložila ciljeve Strategije. Naglašeno je da je cilj dokumenta jačanje institucionalnih kapaciteta i veće uključivanje mladih u aktivnosti zajednice.



Vršac kao primer dobre prakse

Predsednica udruženja „Vardar“, Lenka Stojanović, izrazila je zadovoljstvo što je baš Vršac domaćin ovakvog skupa, naglasivši izvrsnu saradnju sa lokalnim institucijama. Direktor Kulturnog centra Vršac, Davor Stojković, istakao je da je ova ustanova uvek otvorena za projekte koji promovišu multikulturalnost i suživot.

Predstavljena Strategija predstavlja putokaz za dalje unapređenje položaja Makedonaca, obezbeđujući kontinuitet u očuvanju jezika, tradicije i kulturnog nasleđa na ovim prostorima.

