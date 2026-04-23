Alibunar: Tretiranje larvi komaraca 24. i 25. aprila

Opština Alibunar obaveštava građane da će se 24. i 25. aprila, ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju, izvršiti tretiranje suzbijanja larvi komaraca na zabarenim ili vodenim površinama (zabareni kanali, površine oko javnih česmi, jezero ”Beli bager”, jezero u Ilandži i drugo) u svim naseljima korišćenjem bioloških preparata koji nisu toksični za zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, a u cilju smanjenja koncentracije odraslih formi komaraca.

Ukoliko vremenski uslovi nisu povoljni, tretman se pomera za prvi naredni povoljan termin.

Tretiranje se vrši sa zemlje korišćenjem ručnih prskalica.

Tretiranje larvi komaraca izvodi ovlašćena stručna kuća EKO-SAN PLUS DOO Beograd sa kojima Opština Alibunar ima sklopljen ugovor.

( alibunar.org.rs)