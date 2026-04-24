Debeljača: Sutra velika akcija uređenja vašarišta

DEBELJAČA – Udruženje „U službi prirode Debeljača“ organizuje veliku ekološku akciju čišćenja lokalnog vašarišta, koja će se održati u subotu, 25. aprila. Organizatori pozivaju sve meštane da se pridruže inicijativi i zajedničkim snagama urede prostor namenjen budućem odmoru i rekreaciji.

Akcija će trajati od 9 do 12 časova, a glavni fokus biće na uklanjanju razbacane ambalaže, najlona i drugog otpada, kao i na uređenju samog terena. Cilj je da se ovaj prepoznatljiv prostor u Debeljači transformiše u čistu i urednu oazu za sve generacije.

Iz udruženja savetuju učesnike da, ukoliko su u mogućnosti, ponesu sopstveni alat – ašove, testere, kose i grabulje – kako bi radovi bili što efikasniji i obuhvatniji.

„Svaka pomoć je dragocena. Pozivamo komšije i prijatelje prirode da odvoje malo vremena kako bismo našem selu obezbedili čistije i zdravije okruženje. Naš cilj je da vašarište ponovo postane ponos Debeljače,“ poručuju organizatori.

Ova akcija predstavlja nastavak kontinuiranih napora lokalnih aktivista da podignu ekološku svest i unaprede kvalitet života u naselju kroz konkretne, zajedničke aktivnosti.

