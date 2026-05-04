Astro eksplozija: Ova tri horoskopska znaka najteže kontrolišu bes

Dok neki reaguju impulsivno i brzo se „izduvaju“, drugi u sebi talože emocije sve dok ne dođe do hladne eksplozije. Svaki od njih bes izražava na drugačiji način, ali jedno im je zajedničko: kada planu, nije prijatno biti u njihovoj blizini.

Ovan: Vatrena stihija koja ne bira sredstva

Ovnovi su impulsivni, vatreni i direktni, a svoje emocije ne kriju – ni dobre ni loše. Kada ih nešto naljuti, reaguju momentalno, često bez razmišljanja. Njihov bes je glasna, kratka eksplozija koja dolazi iz stomaka, a ne iz glave. Nepravda, čekanje i pasivnost su stvari koje Ovan ne toleriše. Ako ga isprovocirate, urlaće i baciće stvari, ali dobra vest je da se jednako brzo kao što plane – brzo i smiri.

Škorpija: Tiha voda koja breg roni (i ruši)

Bes kod Škorpije je nevidljiv, ali opasan. Za razliku od Ovna, ona neće vikati niti odmah reagovati, ali će svaki trenutak vaše uvrede zapamtiti do detalja. Njene emocije ne izlaze na površinu brzo, ali kada se preliju, postaju smrtonosno precizne. Njen bes je hladan i proračunat, što ga čini jednim od najstrašnijih u Zodijaku.

Jarac: Emotivni zemljotres koji niko ne očekuje

Jarac deluje smireno, pribrano i racionalno – sve dok ne pređe tačku pucanja. Za razliku od drugih znakova, Jarac dugo trpi, skuplja i ignoriše provokacije, a onda eksplodira. To nije mala drama, već pravi emotivni zemljotres, jer niko ne očekuje da će hladni Jarac izgubiti kontrolu. Njegov bes dolazi sa autoritetom i težinom koja vas ostavlja bez reči.

