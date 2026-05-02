Pančevo – meta krimi-turizma zbog ujeda pasa?

Uvek je bilo onih koji su koristili razna pomagala kako bi se „ugrizli” ne bi li dobili odštetu zbog navodnog ujeda psa, a možda i mačke, pa smo pre tri meseca u Pančevu stigli i do, može se reći, organizovane kriminalne grupe u ovoj nezakonitoj raboti. Opštinski sud u Pančevu je smatrao da je vredno da se javnosti obrati putem saopštenja zbog toga što je, na osnovu prijave Gradskog pravobranilaštva, „po hitnom postupku” formirao predmet protiv članova jedne porodice na osnovu sumnje da su „u suizvršilaštvu” namerili da dobiju naknadu na osnovu lažnih ujeda pasa i tako zarade do 1.500.000 dinara. Zadatak da skupi dokaze dobila je policija.

Iz šturog saopštenja može se zaključiti da su članovi N. N. porodice navodno uspevali da prevare lekare, te da su potom podnosili tužbe sudu, ali znatieželja javnosti koja su oruđa korišćena nije ovom prilikom zadovoljena, ako ništa drugo zbog toga što je cela stvar još u istrazi. Ali je poznato da mafija za lažne ujede, koja radi po celoj Srbiji, najčešće za štancoanje zuba na koži koristi vilice uginulih životinja, klešta i šiljke, dok se tragovi očnjaka glume ubodima skalpela, noževa, pa i eksera.

JKP „Higijena” je u svom saopštenju dala malo više navoda, pa i to da se posumnjalo da je u pitanju organizovana prevara jer je od juna 2025. do početka 2026. pred Osnovnim sudom u Pančevu porastao broj tužbi zbog ujeda napuštenih pasa, što, kako tvrde, u velikoj meri nije odgovaralo realnom stanju.

Vrtoglavi skok odšteta za ujede pasa u Pančevu – 2020: 341 prijava ujeda (340 za pse, 1 za mačku) – isplaćeno (bez obzira na to kada je spor nastao): 22.723.930 din.;

– 2021: 353 prijave (350 za pse, 3 za mačke) – isplaćeno 33.760.414 din.;

– 2022: 552 prijave (545 za pse, 7 za mačke) – isplaćeno 41.829.633 din.;

– 2023: 627 prijava (621 za pse, 6 za mačke) – isplaćeno 89.745.091 din.;

– 2024: 599 prijava – isplaćeno 109.247.914 din.;

– 2025: 523 prijave – isplaćeno 134.687.728 din.

Međutim, prema statistici, do enormnog porasta prijavljenih ujeda od skoro 60 odsto došlo je između 2021. i 2022, a za pet godina isplaćena odšteta za ujede napuštenih životinja iz gradske kase povećana je za skoro 600 odsto, sa oko 22.700.000 na oko 134.700.000 dinara. Po saopštenju „Higijene” moglo bi se zaključiti da u svemu tome veliko učešće imaju i lažnjaci. Između ostalog, čudi i to što je zabeležen porast tužbi građana koji nisu iz Pančeva za navodne ujede na teritoriji Pančeva, s medicinskom dokumentacijom iz njihovih mesta. „Higijena” je najavila da će proveriti i postupanje advokata koji su punomoćnici u tim postupcima, pa da će se, ako bude potrebe, obratiti i Advokatskoj komori Vojvodine. Proveravaće takođe i verodostojnost medicinske dokumentacije i pretrešće detaljno sve pokrenute sudske slučajeve.

Milionske isplate za sumnjive ujede pasa: Pančevo kreće u oštru proveru svih tužbi protiv „Higijene“