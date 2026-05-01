Ujutro: Trčimo i šetamo za Danicu Dučić!

U subotu, 2. maja, s početkom u 10 sati, u Narodnoj bašti okupljaju se humani šetači i trkači u misiji da pomognu našoj maloj sugrađanki Danici Dučić. Ideja je da učesnici trče ili hodaju zajedno i opušteno, svako svojim tempom, kako bi ovim treningom na otvorenom učinili šta mogu za devojčicu kojoj je neophodna pomoć.

Organizatori pozivaju sve trkače i amatere da se odazovu. Prijavljivaće se na licu mesta ubacivanjem 500 dinara u kutiju, a svakako ko je u prilici može i više od toga – svi će dobiti broj i veliko „hvala”. Ako neko nije u mogućnosti da dođe, može da pomogne slanjem SMS-a sa sadržajem 434 na broj 3800 (cena poruke je 200 dinara).

Naime, grupa rekreativaca iz Pančeva – Gojko, Dragana, Marina, još jedna Dragana i Željko – nakon već uspešno organizovanog humanitarnog trčanja odlučili su da i ovaj put okupe ljude dobre volje i pokažu koliko veliko srce ima naš grad. Organizatori poručuju da je najvažnije da se ljudi okupe i pokažu solidarnost: „Nije bitno koliko možeš – važno je da dođeš. Svaki korak i svaka podrška znače.”

Da podsetimo, Danica Dučić je teško povređena u saobraćajnoj nesreći i lekari se svakodnevno bore za što bolji kvalitet njenog života. Pomozimo Danici!

(Pančevac / S. T.)

Prvomajski uranak na Tamišu: Kej pulsira u ritmu mladosti i dobrog druženja