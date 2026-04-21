Članovi „Jelenka” pokorili feratu Gornjak

Članovi pančevačkog Planinarskog društva "Jelenak" proteklog vikenda bili su na ferati Gornjak, gde su proveli uzbudljivu avanturu u divljoj prirodi.

Na put na Homoljske planine krenulo je 19 hrabrih Pančevaca, a vodič im je bio sugrađanin Aleksandar Janjić, licencirani vodič za ferate.

– Ferata je uređena i obezbeđena planinarska staza u steni, opremljena sajlom i klinovima kako bi se planinari bezbedno kretali, zahteva dobru fizičku i mentalnu kondiciju zbog svoje specifičnosti. Inače, ferata Gornjak, koja se nalazi na Homoljskim planinama u blizini Petrovca na Mlavi, bila je prva u nizu ferata koje ce „Jelanak“ organizovati, kako u Srbiji, tako i u regionu – ističe Janjić.

On napominje da, pored dva licencirana vodiča, PD „Jelenak“ poseduje i svu neophodnu opremu za ferate.

(Pančevac/J. Filipović)

