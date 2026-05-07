Vučić predstavio ekonomsku projekciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će naredni period, zaključno sa 2027. godinom, biti presudan za globalne ekonomske tokove, uz naglasak da će Srbija, uprkos spoljnim šokovima i geopolitičkim krizama, nastaviti da beleži relativno visoke stope rasta u poređenju sa razvijenim ekonomijama.

Govoreći o projekcijama rasta, Vučić je istakao da se za 2026. godinu očekuje rast od 2,8 odsto, uz mogućnost njegovog povećanja.

– Mi se nadamo da, ukoliko podignemo građevinsku industriju… da ćemo moći da imamo i preko 2,8% – naveo je Vučić, dodajući da se u prvom kvartalu očekuje rast „ili 3,0 ili 3,1 odsto“, što je ocenio kao „zaista dobru procenu“.

Predsednik je ukazao da je u građevinskom sektoru došlo do zaostajanja, zbog čega je, kako je rekao, potrebno ubrzati izdavanje dozvola u većim gradovima.

– Moramo sada da pojačamo i nisku gradnju i visoku gradnju… Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš… da bismo mogli da održimo to i da probamo da nam sve bude na nivou od 3% – rekao je Vučić.

Projekcije za 2027: Duplo brži rast od razvijenih zemalja

Predsednik je posebnu pažnju posvetio projekcijama za 2027. godinu, navodeći da analize MMF-a, Svetske banke i Svetskog ekonomskog foruma ukazuju na značajnu razliku u stopama rasta između Srbije i razvijenih zemalja.

– Za razvijene zemlje predviđa se stopa rasta od 1,7%. Za Srbiju 3,5% – dakle duplo snažniji rast – rekao je Vučić.

On je dodao da bi to značilo ubrzano smanjivanje razvojnog jaza:

– Duplo brže ćemo rasti nego oni, i za toliko ćemo da smanjimo razliku između tih zemalja i nas.

U regionalnom kontekstu naveo je da se Severnoj Makedoniji predviđa rast od 3 odsto, a Albaniji 3,2 odsto, dok Srbija, prema njegovim rečima, ostaje ispred većine suseda.

Globalni šokovi i posledice sukoba

Govoreći o globalnoj ekonomiji, Vučić je ocenio da su rat u Ukrajini i sukobi na Bliskom istoku izazvali dugoročne poremećaje koji, kako je rekao, “neće brzo biti sanirani“.

– Mi smo do sada izgubili najmanje 120, a rekao bih i 150 miliona evra zbog ove krize – naveo je Vučić, dodajući da su i Evropska unija i druge ekonomije pretrpele znatno veće gubitke.

On je istakao da se svet nalazi u seriji uzastopnih ekonomskih šokova, počev od pandemije.

– Svaki šok je svaku zemlju slabio… i donosio nove momente u kojima su ljudi očekivali da se problemi ne vide – rekao je predsednik.

Energenti i cena nafte: “Bogati postaju bogatiji“

Vučić je u nastavku govorio o kretanju cena nafte i posledicama po globalnu ekonomiju, ocenjujući da energetska kriza produbljuje nejednakosti.

– Ovde bogati postaju bogatiji, a oni ispod prosečno bogatih postaju sve siromašniji iz dana u dan – rekao je Vučić.

On je naveo da je pre eskalacije sukoba cena nafte iznosila oko 72 dolara po barelu, dok je kasnije, kako je rekao, došlo do značajnog rasta i volatilnosti tržišta.

– Ako bi cena bila preko 125 dolara po barelu, imali bismo ponovo glad u svetu – upozorio je predsednik.

Struktura globalne moći i energetska zavisnost

Vučić je analizirao i poziciju velikih ekonomija, navodeći da Sjedinjene Američke Države jačaju domaću industrijsku bazu i tehnološki sektor, dok Kina, prema njegovim rečima, ima snažne finansijske i strateške kapacitete za apsorpciju šokova.

– Kina uspeva jer ima finansijske instrumente i rezerve gotovo neograničene – rekao je Vučić.

Dodao je da različiti regioni sveta različito apsorbuju energetske i geopolitičke pritiske, pri čemu najveći teret, kako je ocenio, snose Azija, Afrika i Evropa.

Vučić je poručio da Srbija, uprkos globalnim turbulencijama, ima relativno stabilnu poziciju zahvaljujući prethodno stvorenim fiskalnim rezervama.

– Mi smo imali finansijske bafere i zato smo bolje prošli nego drugi – rekao je predsednik, uz ocenu da globalni trendovi i dalje ostaju neizvesni i pod snažnim uticajem geopolitičkih sukoba.

(Pančevac)