Dan kosmičkog preokreta: Vreme je za hrabre korake!
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
- Posao: Otvaraju se vrata za novu saradnju.
- Ljubav: Partner očekuje više vaše pažnje danas.
- Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja.
- Srećni brojevi: 7, 14, 22
- Boja dana: Crvena
- Poruka: Verujte u svoje jedinstvene ideje.
- Savet: Ne reagujte impulsivno na sitnice.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
- Posao: Stabilna situacija i pohvale od nadređenih.
- Ljubav: Slobodni Bikovi privlače poglede magnetnom energijom.
- Zdravlje: Osećate se snažno i vitalno.
- Srećni brojevi: 4, 9, 18
- Boja dana: Zelena
- Poruka: Strpljenje donosi najslađe plodove.
- Savet: Priuštite sebi kvalitetan odmor večeras.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
- Posao: Kreativni nemir donosi sjajne poslovne rezultate.
- Ljubav: Razgovor rešava stari nesporazum sa partnerom.
- Zdravlje: Unosite više tečnosti tokom dana.
- Srećni brojevi: 3, 11, 25
- Boja dana: Žuta
- Poruka: Vaša reč danas ima veliku snagu.
- Savet: Fokusirajte se na jednu stvar odjednom.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
- Posao: Finansijski dobitak stiže preko starih kontakata.
- Ljubav: Emocije su pojačane, provedite veče kod kuće.
- **Zdravlje **: Osetljiv stomak, pazite na ishranu.
- Srećni brojevi: 2, 7, 16
- Boja dana: Srebrna
- Poruka: Slušajte svoju nepogrešivu intuiciju.
- Savet: Postavite jasne granice drugim ljudima.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
- Posao: Danas ste u centru pažnje na sastancima.
- Ljubav: Harizma vam donosi zanimljivo novo poznanstvo.
- Zdravlje: Odlično, puni ste pozitivne energije.
- Srećni brojevi: 1, 10, 19
- Boja dana: Zlatna
- Poruka: Svetlo reflektora je s pravom na vama.
- Savet: Podelite uspeh sa najbližim saradnicima.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
- Posao: Detaljna analiza rešava komplikovan problem.
- Ljubav: Sitni znaci pažnje učvršćuju vašu vezu.
- Zdravlje: Moguć je manji pad imuniteta.
- Srećni brojevi: 5, 12, 23
- Boja dana: Siva
- Poruka: Red i organizacija donose mir.
- Savet: Ne preuzimajte sav teret na sebe.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
- Posao: Harmonija u timu donosi brži završetak projekta.
- Ljubav: Flert na radnom mestu ili preko posla.
- Zdravlje: Potrebna vam je fizička aktivnost, šetajte.
- Srećni brojevi: 6, 15, 24
- Boja dana: Roze
- Poruka: Lepota je u ravnoteži svih stvari.
- Savet: Izbegavajte donošenje radikalnih odluka danas.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
- Posao: Intuicija vas vodi ka profitabilnom projektu.
- Ljubav: Strastveni trenuci sa voljenom osobom.
- Zdravlje: Odlična regeneracija tela i visoka energija.
- Srećni brojevi: 8, 13, 29
- Boja dana: Crna
- Poruka: Transformacija donosi novu, bolju snagu.
- Savet: Pustite stvari koje ne možete kontrolisati.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
- Posao: Idealno vreme za planiranje dalekih putovanja i edukacije.
- Ljubav: Otvoreni razgovor budi stare iskre.
- Zdravlje: Izbegavajte prebrzu vožnju i žurbu.
- Srećni brojevi: 9, 17, 27
- Boja dana: Plava
- Poruka: Horizonti se šire pred vašim očima.
- Savet: Ostanite optimistični uprkos sitnim preprekama.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
- Posao: Vaš trud konačno dobija materijalnu potvrdu.
- Ljubav: Partner ceni vašu vernost i oslonac.
- Zdravlje: Moguća ukočenost u predelu leđa.
- Srećni brojevi: 8, 10, 26
- Boja dana: Braon
- Poruka: Uspeh se gradi na čvrstim temeljima.
- Savet: Odvojite vreme za opuštanje i porodicu.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
- Posao: Inovativne metode rada donose vam prednost.
- Ljubav: Iznenadni poziv budi uspomene iz prošlosti.
- Zdravlje: Nervoza, prijaće vam boravak u prirodi.
- Srećni brojevi: 11, 22, 30
- Boja dana: Tirkizna
- Poruka: Budite uvek verni svojoj jedinstvenoj prirodi.
- Savet: Ne obazirite se na konzervativne kritike.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
- Posao: Kreativan rad iza kulisa donosi sjajne rezultate.
- Ljubav: Sanjarite o nekom ko vam je blizu.
- Zdravlje: Potrebno vam je više sna.
- Srećni brojevi: 3, 7, 21
- Boja dana: Ljubičasta
- Poruka: Magija se dešava kada verujete u čuda.
- Savet: Zapišite svoje snove odmah nakon buđenja.
(Društvene mreže)