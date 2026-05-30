Uređena fontana u centru Alibunara: Nastavak akcije održavanja javnih površina

ALIBUNAR – U okviru redovnog plana i programa održavanja javnih površina, kompletno je uređena fontana koja se nalazi u samom centru Alibunara. Оvaj prepoznatljivi simbol naselja dobio je potpuno osvežen izgled kroz niz tehničkih i estetskih radova.

Detaljno čišćenje i obnova

Radovi na uređenju fontane obuhvatili su nekoliko ključnih faza kako bi se osiguralo njeno pravilno funkcionisanje tokom letnje sezone:

Temeljno čišćenje: Fontana je kompletno očišćena od nakupljene prljavštine, kamenca i organskih naslaga.

Servisiranje sistema: Izvršeno je detaljno čišćenje i provera filtera za vodu, čime je obezbeđen optimalan rad hidrauličnog sistema.

Estetsko osvežavanje: Završna faza radova obuhvatila je farbanje unutrašnjih i spoljnih delova fontane.



Lepše i urednije mesto za život

Iz nadležnih službi poručuju da je ovo samo deo kontinualnih aktivnosti na ulepšavanju opštine. Radovi na uređenju zelenih i zajedničkih prostora nastavljaju se i u narednom periodu.

„Nastavljamo sa intenzivnim uređenjem i održavanjem javnih površina. Naš cilj i želja jesu da Alibunar bude uredno, čisto i lepo mesto za život svih naših građana”, navodi se u saopštenju.

Nadležni apeluju na sve stanovnike i posetioce da čuvaju zajedničku imovinu i održavaju komunalni red, kako bi uređeni prostori što duže zadržali svoj izgled.

(Pančevac/S.L)