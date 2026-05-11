Vršac: Subvencije za energetsku sanaciju 77 domova

U Svečanoj sali Gradske kuće u Vršcu potpisana su 94 trojna ugovora o sufinansiranju mera energetske efikasnosti. Ovaj program Grad Vršac realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, a pravo na bespovratna sredstva ostvarilo je 77 domaćinstava.

Ukupna vrednost planiranih radova iznosi preko 40 miliona dinara, od čega grad i ministarstvo pokrivaju skoro polovinu investicije (48%). Poseban značaj ovogodišnjeg konkursa je podrška socijalno ugroženim građanima, za koje je ministarstvo opredelilo oko 4 miliona dinara.

Gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, istakla je da ovo nije samo ulaganje u objekte, već u bolji kvalitet života i dugoročne uštede građana.

„Ovaj program nije samo investicija u objekte, već pre svega u kvalitet života naših građana, uštede u domaćinstvima i odgovorniji odnos prema energiji i životnoj sredini. Želim da se zahvalim Ministarstvu rudarstva i energetike na podršci i partnerstvu, zahvaljujući kome smo obezbedili sredstva za realizaciju ovog značajnog programa. Posebno je važno što su ovim pozivom obuhvaćeni i socijalno ugroženi građani, čime pokazujemo da vodimo računa o svima i da želimo da koristi ovakvih mera budu dostupne svakom domaćinstvu. Dragi sugrađani, današnjim potpisivanjem ugovora postajete deo jedne važne promene. Ulaganjem u energetsku efikasnost ne samo da unapredjujete svoje domove, već doprinosite i stvaranju održivijeg i uredjenijeg grada za sve nas. Grad Vršac će nastaviti da izdvaja sredstva i podržava ovakve programe, jer verujemo da su upravo ovakve mere pravi put ka dugoročnim uštedama, većem komforu i boljem životnom standardu naših građana“ , poručila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Programom su obuhvaćene različite mere energetske sanacije, od zamene stolarije do izolacije, što će doprineti manjoj potrošnji energije i očuvanju životne sredine.

Svečanosti je prisustvovao i Aleksandar Puljević, direktor projekta ispred Ministarstva rudarstva i energetike, koji je uz čelnike grada uručio ugovore korisnicima. Grad Vršac najavljuje nastavak podrške ovakvim programima i u narednom periodu.

