Prijem građana u Sakulama: Predsednica Anka Simin Damjanov o rešavanju problema meštana

11:00

11.05.2026

Foto: Naše Opovo

SAKULE – Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, održala je danas u prostorijama Mesne zajednice Sakule prijem za lokalno stanovništvo, nastavljajući praksu direktne komunikacije sa građanima, prenosi Naše Opovo.
Meštani Sakula su u unapred zakazanim terminima imali priliku da predsednici iznesu konkretne izazove sa kojima se suočavaju. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema iz svakodnevnog života, sa zajedničkim ciljem – bržim i efikasnijim rešavanjem komunalnih i socijalnih pitanja.
„Naš prioritet je dostupnost. Samo kroz direktan razgovor možemo istinski razumeti potrebe ljudi na terenu. Ovakve prijeme planiramo da sprovedemo u svim naseljima naše opštine kako bismo zajednički unapredili kvalitet života,“ izjavila je Anka Simin Damjanov.
Građani su pozitivno ocenili ovaj potez lokalne samouprave, ističući da neposredan kontakt sa čelnicima opštine uliva poverenje i ubrzava procese koji su ranije zahtevali dugu birokratsku proceduru. Prijemi će se u narednom periodu organizovati i u ostalim mestima opštine Opovo.

(Pančevac/S.L)

