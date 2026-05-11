Edukacija u OŠ „Paja Jovanović“: Više od 9.000 novih sadnica za odbranu Vršca od vetra

VRŠAC – U okviru projekta „Eko pojas – Prirodna zaštita za budućnost“, učenici Osnovne škole „Paja Jovanović“ imali su priliku da prisustvuju edukativnom predavanju o značaju vetrozaštitnih pojaseva.

Kroz zanimljivu prezentaciju, đaci su naučili kako ovi šumski pojasevi smanjuju snagu vetra za čak 30 do 50 odsto, što je od ključnog značaja za područje Vršca i zaštitu od košave. Pored ublažavanja udara vetra, istaknuta je njihova uloga u sprečavanju erozije zemljišta i stvaranju novih staništa za ptice i insekte.

Sam projekat predviđa ambicioznu akciju: sadnju više od 9.000 autohtonih sadnica drveća na površini od skoro 10 hektara, na potezu između Malog Rita i vršačkog atara.

Ova inicijativa sprovodi se uz podršku Švajcarske i Evropske unije, u okviru programa „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji realizuje UNDP. Cilj predavanja bio je da se mladi aktivno uključe u zaštitu životne sredine, jer se upravo kroz edukaciju stvaraju budući čuvari prirode u Vršcu.

Pančevac/S.L)