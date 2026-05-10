Preko hiljadu saobraćajnih prekršaja u Pančevu za vreme prvomajskih praznika

PANČEVO – U petoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja sprovedenoj u Srbiji tokom prvomajskih praznika registrovano je više od 24 hiljade prekršaja uglavnom zbog prekoračenja brzine i vožnje u alkoholisanom stanju.

Od toga samo na području Pančeva zabeleženo je 1.119 saobraćajnih prekršaja.

U petoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je trajala od 30. aprila do 3. maja na području Pančeva zaustavljeno je skoro 1.400 vozača, od kojih je čak 1.119 zatečeno u prekršaju, najčešće zbog prekoračenja dozvoljene brzine.

„Za ova četiri dana otkrili smo 752 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Pod dejstvom alkohola vozilom su upravljala 82 lica, a dvoje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zabeležili smo tri prekršaja kada su u pitanju pešaci. Devetnaest lica zadržano je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola jer su imali više od 1,2 promila alkohola u krvi, kao i dvoje što su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci“, kaže Nikola Pruginić, oficir odeljenja saobraćajne policije PU Pančevo za RTV.

Pre pola godine zabeleležen je slučaj da je Pančevac vozio brzinom većom od 250 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 80. Nasilnička vožnja spada među najopasnije prekršaje, zbog kojih može doći i do oduzimanja vozila.

„U tom slučaju smo oduzeli vozilo, ali i od početka ove godine imali smo sličnih slučajeva, gde smo ukupno četiri vozila oduzeli. Vozilo se može oduzeti kada je u pitanju više kriterijuma – prekoračenje dozvoljene brzine za 60 km/h u naseljenom mestu i 80 km/h van naselja. Može i ako lice odbije testiranje na alkohol ili drogu. Privremeno oduzimanje vozila može trajati sve dok se ne okonča postupak“, kaže Pruginić.

Moguće je i trajno oduzimanje vozila nesavesnim vozačima koji u roku od dve godine počine najmanje dva teška prekršaja uz konačnu odluku suda.

Trend učestalog kretanja vozila u suprotnom smeru primećen je i u Pančevu. Od početka godine registrovana su 93 prekršaja koja se odnose na kretanje vozila jednosmernom ulicom u suprotnom pravcu i šest u dvosmernim ulicama.

Ohrabruje podatak da je u 2026. ipak manji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom – za 40% u odnosu na prethodnu godinu.

Trenutno je u toku međunarodna akcija pojačane kontrole koja se odnosi na teretna vozila i autobuse, a sledeće nedelje počinje regionalna akcija, najavljuju u Policijskoj upravi Pančevo.

