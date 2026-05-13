Bavanište: Jubilarni 25. Dani ćirilice 16.maja

U Bavaništu će u subotu 16.maja biti održani jubilarni 25. Dani ćirilice. Tema ovogodišnje manifestacija bila je „Srcem pišem ćirilicu“ na koju je stiglo više od 4500 radova. Najboljima će biti dodeljene nagrade, a posetioci će moći i da pogledaju radove pristigle ove godine, u školi „Bora Radić“ u Bavaništu, prenosi RTV Pančevo.

Dani ćirilice u Bavaništu ove godine biće po 25 put održani u ovom mestu na teritoriji opštine Kovin. Na konkurs je stiglo ukupno 4734 rada predškolaca, učenika osnovnih i srednjih škola kao i nekoliko radova koju su bili van konkurencije. Tema ovogodišnje manifestacija bila je „Srcem pišem ćirilicu“. Najviše je stiglo radova iz kategorije inicijali i kaligrafija, čak više od 3000, kaže Nada Sapundžija, predsednica Udruženja „Dani ćirilice Bavanište“ organizatora događaja.

Centralni događaji, sa dodelom nagrada i otvaranjem manifestacije planiran je za subotu 16.maj.

Dani ćirilice u Bavaništu su veoma bitna manifestacija, jer čuvaju naše pismo, jezik i kulturni identitet, ističe Nada Sapundžija.

Organizatori će ove godine podeliti 61 nagradu, dok će 30 radova biti pohvaljeno. Održavanje manifestacije pomogli su opština Kovin, kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

