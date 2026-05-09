Veliki blagoslov u Banatu: Mošti leve ruke Svetog Nektarija Eginskog izložene u Glogonju

Verni narod Glogonja i okoline dočekao je veliku svetinju i duhovnu radost. Blagoslovom Preosvećenog Vladike Jeronima, u petak, 8. maja, u Rumunsku pravoslavnu crkvu u Glogonju donete su mošti – leva ruka – Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca.

Svečani doček moštiju privukao je ogroman broj vernika, ne samo iz Banata i Pančeva, već i iz cele Srbije, Bosne i Crne Gore. Svi oni dolaze sa nadom i molitvom na usnama kako bi celivali mošti jednog od najvećih iscelitelja 20. veka.

Vrata hrama su širom otvorena za sve koji žele da se poklone svetitelju, a mošti će biti izložene za celivanje i tokom vikenda, 9. i 10. maja. Ovaj istorijski događaj pretvorio je Glogonj u mesto hodočašća i snažnog molitvenog zajedništva, pružajući utehu i duhovno okrepljenje svima koji u veri dolaze.

