Miris tradicije u Malom Bavaništu: Održana jubilarna „Sarmijada“

U Malom Bavaništu, najmanjem naseljenom mestu opštine Kovin, održana je tradicionalna „Sarmijada“ u organizaciji Udruženja žena „Veliko hrabro srce“.

Ova manifestacija, koja se svake godine organizuje odmah nakon Đurđevdana, još jednom je okupila ljubitelje domaćih specijaliteta i čuvare narodne tradicije,prenosi RTV Pančevo.

Manifestacija je imala takmičarski karakter, a u veštini pripreme najpoznatijeg srpskog jela nadmetale su se članice udruženja sa teritorije cele opštine. Titulu za najbolju sarmu ove godine odnelo je Udruženje „Vredne ruke žena Kovina“, drugo mesto pripalo je Aktiv žena Prve mesne zajednice Kovin, dok su treće mesto zauzele gošće iz Gaja.

Osim legendarne sarme, vredne domaćice iz Malog Bavaništa trpezu su obogatile pogačama, projosm, pogačicama sa čvarcima, ali i čuvenim štrudlama i lenjim pitama. Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin pohvalila je rad udruženja „Veliko hrabro srce“, koje postoji od 2010. godine, istakavši njihovu neizostavnu ulogu u svim lokalnim manifestacijama.

Ona je istakla je da je Malo Bavanište, iako najmanje mesto u opštini, veoma značajno jer udruženje odlično funkcioniše i ima veliki broj aktivnih članica te da su su žene iz „Velikog hrabrog srca“ neizostavan deo turističke ponude opštine i da se rado odazivaju svim događajima i manifestacijama koje se planiraju u opštini Kovin.

„Našu ’Sarmijadu’ tradicionalno organizujemo u maju, što je idealna prilika da se iskoriste poslednje zalihe kiselog kupusa, ali i da se u srcu proleća okupimo i družimo. Glavni cilj nam je da kroz ovo okupljanje predstavimo bogatstvo naše trpeze, pa smo pored sarmi, po kojima smo prepoznatljive, pripremile i razne domaće pogače i pite koje svaka naša članica pravi prema svom tajnom receptu i umeću.

Često nas pitaju u čemu je tajna savršene sarme iz Malog Bavaništa. Za razliku od mnogih, mi koristimo isključivo domaće svinjsko meso, bez dodavanja junetine. Ključ dobrog ukusa je u velikoj količini luka – kombinujemo crni luk i praziluk, a obavezan sastojak koji daje posebnu sočnost i boju je rendana šargarepa“, poručuju vredne članice Udruženja žena „Veliko hrabro srce“.

Ovaj događaj, podržan od strane Turističke organizacije opštine Kovin, još jednom je pokazao da se u malim mestima kriju najveći čuvari kulinarskog nasleđa i gostoprimstva.

(Pančevac/RTV Pančevo)