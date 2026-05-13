Žene koje Debeljači daju najlepše boje

U selima se često kaže da se prava lepota ne vidi samo u ulicama i trgovima, već u ljudima koji ih sa ljubavlju uređuju. Upravo takve žene okupljene su u aktivu „Za lepše selo“ u Debeljači. Njihove ideje, trud i zajedništvo već godinama daju posebnu boju ovom mestu. Svaka dekoracija koju naprave ima svoju priču i temu. Od uskršnjih i božićnih ukrasa do dekoracija za manifestacije koje okupljaju meštane i goste – sve nastaje u njihovoj radionici, uz mnogo kreativnosti, smeha i dobre energije, prenosi RTV Pančevo.

– Drago mi je što mogu da kažem da smo aktivne tokom cele godine. Ne radimo samo od jednog događaja do drugog, već smo cele godine aktivne. Imamo prostor gde odlažemo dekoraciju i radionicu koju smo opremile. Imamo sve od alata, preko četkica i farbi, a ideje delimo u viber grupi i gledamo da ih sprovedemo u delo.

Iako su glavna snaga ovog aktiva žene, podrška stiže i od meštana. Kada zatreba pomoć, lokalni majstori rado se uključuju. Upravo ta saradnja i zajedništvo čine da svaka akcija postane više od običnog uređenja sela.

– Uskaču nam u pomoć i naši lokalni majstori. Pripomognu nam jer smo žene i ne možemo baš sve, ali šrafljenje i sitne stvari znamo i same da odradimo.

Posla i planova ne manjka. Uskršnja dekoracija uskoro će biti zamenjena novom, posvećenom predstojećoj gulašijadi. Ali osim što ulepšavaju selo, ove žene pokazuju i veliko srce.

– Iza mene vidite Uskršnju dekoraciju koja treba da se skine, i tokom maja ćemo je menjati. Pravićemo novu dekoraciju za predstojeću gulašijadu, to će biti na ulazu u selo i znamo da će biti u skladu sa događajem.

Aktiv trenutno broji oko dvadeset članica, a u svakoj akciji učestvuju one koje u tom trenutku mogu da izdvoje vreme i energiju. Ono što ih povezuje jeste ljubav prema svom mestu i želja da Debeljača svakog dana izgleda toplije, lepše i vedrije.

– Mi smo se već u Debeljači stopile sve zajedno u humanitarnu organizaciju „Ljubav“ koja je formirana na opštinskom nivou i članice su skoro iste. Uvek gledamo da pripomognemo i u humanitarni deo. Pekle smo palačinke i za porodicu Mitić i sada opet planiramo da odvojimo jedan deo sredstva i u humanitarne svrhe.

I možda upravo zbog toga njihove dekoracije imaju posebnu vrednost. Jer iza svakog ukrasa, svake boje i svakog detalja stoji iskrena želja da selo bude lepše – za one koji u njemu žive, ali i za svakog gosta koji u Debeljaču dođe.

(RTV Pančevo)