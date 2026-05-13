Veštačka inteligencija na Majskim danima knjige

Poslednja nedelja maja i ove godina, od 25. do 29, u Gradskoj biblioteci rezervisana je za Majske danje knjige. Ovom prilikom promišljaće se jedno od ključnih pitanja savremenog društva – odnos između čoveka, tehnologije i kulture – kroz temu „Život u doba veštačke inteligencije“. Kako organizator najavljuje, u okviru stručnih, književnih i edukativnih sadržaja, namenjenih i profesionalcima i široj publici, vodiće se dijalog o izazovima veštačke inteligencije s ciljem da se podseti na značaj očuvanja humanističkih vrednosti, empatije, slobodne volje i kreativnosti.

Manifestacija će početi seminarom za bibliotekare Južnog Banata s temom „Biblioteke i veliki jezički modeli”, koji će voditi Kavaja Stanišić iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Tokom narednih dana publika će imati priliku da prisustvuje razgovorima sa značajnim gostima iz zemlje i inostranstva, među kojima su mađarski pesnik Arpad Kolar, Milan Orlić, Viktor Radun Teon, Slobodan Vladušić i Divna Vuksanović.

Večernji programi rezervisani su, između ostalog, za transhumanizam, budućnost književnosti i odnos između čoveka i mašine. Poseban segment manifestacije čini bogat dečji program s radionicama i predstavama koje spajaju umetnost, književnost i savremene tehnologije. Radionicu kreativnog pisanja držaće Darko Tuševljaković, karikature Nikole Dragaš, a najmlađi čitaoci će imati susret i s Jasminkom Petrović povodom reizdanja knjige „Giga pravi more”.

(Pančevac / N. S.)

KADA SE GRADILO ZA KULTURU: Iz istorije pančevačke Biblioteke