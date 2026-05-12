Tamiš fit park: U Pančevu uskoro najsavremeniji fit park na otvorenom

U Pančevu, uz podršku Ministarstva turizma, u petak počinje izgradnja najsavremenijeg fit parka na otvorenom. Trening bez barijera i članarine, biće dostupan svima i za sve generacije, za sve nivoe kondicije, kaže Maja Vitman menadžerka Grada Pančeva.

„Više detalja biće dostupno javnosti na prezentaciji sledeće nedelje. Govorićemo o 26 sprava za trening, od kojih je 11 za osobe sa invaliditetom, pričaćemo o trim stazi, mogućnostima rekreacije i relaksacije u prirodnom okruženju, uz savremene standarde i tehnologiju u službi građana“, rekla je Vitman kratko predstavljajući novu zonu snage u srcu Potamišja.

