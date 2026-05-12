EU jača lokalne samouprave: Razgovori u Pančevu

U Pančevu danas počeli tematski okrugli stolovi u okviru procesa izrade teritorijalne strategije urbanog područja grada Pančeva, koji se realizuju kroz program EU INTEGRA

Evropska unija kroz program EU INTEGRA, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, jača lokalne samouprave u Srbiji primenom evropskih modela integralnog teritorijalnog razvoja. Kroz deo programa koji sprovodi UNOPS, gradovi i opštine dobijaju tehničku podršku u izradi teritorijalnih strategija i jačanju kapaciteta za planiranje održivog razvoja.

Tematski okrugli stolovi deo su participativnog procesa izrade strategije i prilika da predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora razgovaraju o rezultatima kontekstualne i preliminarne SWOT analize, kao i o ključnim temama za budući razvoj grada.

Gradska menadžerka Maja Vitman je istakla:

– Izrada teritorijalne strategije za Pančevo predstavlja važan korak ka planskom i održivom razvoju našeg grada. Kroz otvoren dijalog sa institucijama, privredom, organizacijama civilnog društva i građanima želimo da definišemo prioritete koji će doprineti boljem kvalitetu života, unapređenju infrastrukture i stvaranju novih razvojnih mogućnosti za urbano područje Pančeva.

Olivera Kostić, menadžerka dela programa EU INTEGRA koji vodi UNOPS, rekla je da se ovaj program oslanja na rezultate programa EU PRO Plus, kroz koji je u Srbiji već uveden model integralnog održivog teritorijalnog razvoja tako što je izrađeno 12 teritorijalnih strategija i podržano 18 integralnih projekata.

Olivera Kostić je objasnila:

– Kroz program EU INTEGRA dodatno jačamo kapacitete lokalnih samouprava da planiraju i sprovode integralni i održivi teritorijalni razvoj, u skladu sa principima Kohezione politike Evropske unije. Sama izrada teritorijalnih strategija omogućava nam sveobuhvatno sagledavanje ekonomskih, društvenih i prostornih potencijala teritorije. A tematski okrugli stolovi su važni jer omogućavaju participativni proces kroz koji se zajednički definišu razvojni prioriteti i projekti koji mogu doprineti održivom i inkluzivnom razvoju urbanog područja.

Tokom dvodnevnog programa učesnici će razgovarati o temama urbane obnove i regeneracije, zelenih i plavih ulaganja, ekonomskog razvoja, društvenog blagostanja i upravljanja razvojem.

Podrška EU integralnom teritorijalnom razvoju – EU INTEGRA – jača lokalne samouprave u Srbiji primenom evropskih modela integralnog teritorijalnog razvoja. Program sa 15 miliona evra finansira EU, koordiniše Ministarstvo za evropske integracije, i sprovode Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Inicijativa podržava lokalne samouprave u tri regiona: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija i Vojvodina.

(Pančevac / S. T.)

Takse u Pančevu 2026: Za taksi prevoznike