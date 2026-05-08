Korisnici Gerontološkog centra uživali pored Tamiša i u „Zvucima srca”

Korisnici Gerontološkog centra Pančevo proveli su ispunjen dan u centru grada, uživajući u prolećnoj šetnji i druženju sa dugogodišnjim prijateljima.

Izlet je započeo posetom inkluzivnom kafiću „Zvuci srca“, mestu sa kojim Centar neguje saradnju već dugi niz godina. U toploj atmosferi, uz kafu i razgovor sa domaćinima, stariji sugrađani su još jednom potvrdili da su upravo ovakvi trenuci socijalizacije najvredniji.

Nakon predaha u kafiću, šetnja je nastavljena stazama pored Tamiša. Uz prelepe pejzaže i prepoznatljive slike pančevačkog keja, korisnici su se vratili u Dom ispunjenog srca i puni lepih utisaka. Kako kažu organizatori, ovakve aktivnosti su od neprocenjivog značaja za njihovo dobro raspoloženje i povezanost sa zajednicom.

(Pančevac/S.L)