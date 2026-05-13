Metal bend Lavina plasirao se u finale Evrovizije

Predstavnici Srbije, članovi niškog metal benda Lavina, ostvarili su istorijski uspeh plasmanom u veliko finale Pesme Evrovizije koje će se održati u subotu, 16. maja u Beču.

Nakon uzbudljivog proglašenja u polufinalnoj večeri, muzičari iz Niša nisu krili oduševljenje i prve utiske podelili su sa javnošću neposredno posle prolaska dalje.

Vidno uzbuđeni, članovi Lavine izjavili su da od prevelike sreće „ne mogu da sklope rečenicu” i zajednički uputili gromoglasno „Hvala!” publici koja je glasala za njih širom Evrope.

Momci su priznali da je čekanje na proglašenje finalista bilo izuzetno napeto i da u tom iščekivanju „nema ništa slatko”, ali da je u trenutku kada je Srbija prozvana usledilo neopisivo slavlje i zajednički skok cele delegacije.

Frontmen Luka Aranđelović izneo je planove benda za naredne dane i poslao poruke podrške iz austrijske prestonice. On je naveo da im sada predstoji odmor, hrana, treninzi i intenzivne probe kako bi potpuno spremni dočekali subotnji nastup. Aranđelović je iz Beča pozdravio svoju porodicu, prijatelje, devojke, kao i verni tim koji ih prati od prvog dana, uz posebnu poruku za svoje učenike u Bujanovcu i koleginice iz hora koji mu pružaju veliku podršku.

Svoju prvu izjavu nakon polufinalnog trijumfa momci iz Niša završili su u svom prepoznatljivom stilu, poručivši navijačima: „It’s loving time!”.

(RTS)