Kik bokseri kluba „Dragon“ iz Sefkerina prvaci države

U hali sportova „Ibar“ u Kraljevu održano je Prvenstvo Srbije u kik boksu na kom je učestvovalo 380 takmičara iz čak 70 klubova. U dva dana borbi, kadeti, juniori i seniori borili su se, kako u ringu, tako i u tatami disciplini.

Najbolji u ringu mlađih juniora bio je Jovan Stojanov. Ubedljivim pobedama svojih rivala osvojio je zlatnu medalju i šampionski tron za 2026 godinu. Odličan je bio i Andrej Mrvić – pobednik tatami ringa, u kadetskoj klasi, dvostruki osvajač Prvenstva Srbije za ovu godinu u dve težinske kategorije. Sa dvadesetom po redu zlatnom medaljom u svojoj karijeri. Izvanredno se borio i Andrej Mišković, koji je imao tri borbe do finalnog duela, ali grubom presudom sudija ovoga puta mora se zadovoljiti srebrnom medaljom u kategoriji mlađih juniora.

Mlade šampione iz kluba „Dragon“ Sefkerin uspešno je predvodio trener Nikola Stankov, koji za svoje borce očekuje poziv Reprezentacije Srbije za pripreme i učešće na Svetskom Prvenstvu u Italiji za mlade borce .

