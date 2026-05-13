Svečano i raznovrsno: Dani opštine Opovo 2026

Opština Opovo se priprema za svoj centralni godišnji događaj. Od 20. do 24. maja, građane i posetioce očekuje pet dana ispunjenih kulturnim, sportskim, verskim i zabavnim sadržajima. Program obuhvata sve od tradicionalnih obreda i etno bazara, preko vrhunskih sportskih takmičenja, pa sve do koncerata popularne muzike i pozorišnih predstava.

Evo detaljnog vodiča kroz program ovogodišnje manifestacije:

Sreda, 20. maj: Početak u znaku tradicije

Manifestacija počinje u Sakulama u 18 časova svečanim otvaranjem novih prostorija Udruženja građana „Zlatne ruke Sakule“, čime se slavi očuvanje lokalnog zanatstva.

Četvrtak, 21. maj: Dečja radost

U 17 časova, Svečana sala OŠ „Dositej Obradović“ u Opovu biće domaćin završne priredbe mališana iz PU „Bambi“, koja tradicionalno privlači veliki broj roditelja i sugrađana.

Petak, 22. maj: Praznik Svetog Nikole i muzički spektakl

Petak je posvećen obeležavanju opštinske slave uz bogat kulturno-umetnički i sportski program:

Duhovni program: Liturgija (09h), rezanje slavskog kolača (10.30h) i svečana litija ulicama Opova (11h).

Sport: Košarkaški turnir počinje u 13h, dok je od 16h na fudbalskom terenu zakazan „Spartakov kros“.

Kultura: Književno veče u Kulturnom centru (18h) i otvaranje izložbe „Stvaraoci Opova“ u galeriji „Jovan Popović“ (19h).

Muzika: Veče kulminira koncertima na Porodičnom trgu – od 20.30h nastupa Višnja Petrović, a od 22.00h Petar Mitić.

Subota, 23. maj: Dan za porodicu i sport

Subotnji program donosi raznolikost za sve generacije:

Takmičenja: „Memorijalni turnir Nikolina Babin“ u fudbalu (09h) i „Kup tolerancije“ na jezerima u Barandi (09h).

Zabava na trgu: Od 15h počinje Etno bazar, dok su popodnevni sati (16.30h) rezervisani za animatore i veliki koncert folklora (17h).

Turizam: Ekskluzivna prilika za obilazak Vile Helena od 15 do 20 časova.

Nedelja, 24. maj: Gastronomija i pozorišna umetnost

Završnica manifestacije seli se u Barandu i pozorišne sale:

Gulašijada: Čuveno kulinarsko takmičenje u centru Barande počinje u 10 časova.

Sport: Finalne borbe na košarkaškom i fudbalskom terenu (FK Omladinac) od 14h i 16h.

Kulturni centar: Dečja predstava „Želja“ sa Milenom Božić (18h) i velika završnica uz pozorišni komad „Nedozvani“ u režiji Juga Radivojevića (20h).

