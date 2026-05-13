Svečano i raznovrsno: Dani opštine Opovo 2026

13.05.2026
Opština Opovo se priprema za svoj centralni godišnji događaj. Od 20. do 24. maja, građane i posetioce očekuje pet dana ispunjenih kulturnim, sportskim, verskim i zabavnim sadržajima. Program obuhvata sve od tradicionalnih obreda i etno bazara, preko vrhunskih sportskih takmičenja, pa sve do koncerata popularne muzike i pozorišnih predstava.
Evo detaljnog vodiča kroz program ovogodišnje manifestacije:
Sreda, 20. maj: Početak u znaku tradicije
Manifestacija počinje u Sakulama u 18 časova svečanim otvaranjem novih prostorija Udruženja građana „Zlatne ruke Sakule“, čime se slavi očuvanje lokalnog zanatstva.
Četvrtak, 21. maj: Dečja radost
U 17 časova, Svečana sala OŠ „Dositej Obradović“ u Opovu biće domaćin završne priredbe mališana iz PU „Bambi“, koja tradicionalno privlači veliki broj roditelja i sugrađana.
Petak, 22. maj: Praznik Svetog Nikole i muzički spektakl
Petak je posvećen obeležavanju opštinske slave uz bogat kulturno-umetnički i sportski program:
Duhovni program: Liturgija (09h), rezanje slavskog kolača (10.30h) i svečana litija ulicama Opova (11h).
Sport: Košarkaški turnir počinje u 13h, dok je od 16h na fudbalskom terenu zakazan „Spartakov kros“.
Kultura: Književno veče u Kulturnom centru (18h) i otvaranje izložbe „Stvaraoci Opova“ u galeriji „Jovan Popović“ (19h).
Muzika: Veče kulminira koncertima na Porodičnom trgu – od 20.30h nastupa Višnja Petrović, a od 22.00h Petar Mitić.
Subota, 23. maj: Dan za porodicu i sport
Subotnji program donosi raznolikost za sve generacije:
Takmičenja: „Memorijalni turnir Nikolina Babin“ u fudbalu (09h) i „Kup tolerancije“ na jezerima u Barandi (09h).
Zabava na trgu: Od 15h počinje Etno bazar, dok su popodnevni sati (16.30h) rezervisani za animatore i veliki koncert folklora (17h).
Turizam: Ekskluzivna prilika za obilazak Vile Helena od 15 do 20 časova.
Nedelja, 24. maj: Gastronomija i pozorišna umetnost
Završnica manifestacije seli se u Barandu i pozorišne sale:
Gulašijada: Čuveno kulinarsko takmičenje u centru Barande počinje u 10 časova.
Sport: Finalne borbe na košarkaškom i fudbalskom terenu (FK Omladinac) od 14h i 16h.
Kulturni centar: Dečja predstava „Želja“ sa Milenom Božić (18h) i velika završnica uz pozorišni komad „Nedozvani“ u režiji Juga Radivojevića (20h).
(Pančevac/S.L)