Spektakl u Kovačici: Više od 4.000 ljudi u ritmu devedesetih

Kovačica je proteklog vikenda bila epicentar najbolje zabave u regionu. Festival devedesetih, održan na platou ispred Mesne zajednice, oborio je sve rekorde posećenosti i okupio više od 4.000 posetilaca svih generacija koji su došli da ožive duh jedne od najpopularnijih muzičkih era,prenosi RTV Kovačica.

Publiku su do usijanja doveli legendarni izvođači čiji su hitovi obeležili deceniju: Slađana Delibašić ex Đogani, Husa Beat Street, Trik FX, Twins i Ivan Gavrilović. Uz podršku DJ Djuke, nizali su se dens klasici koje je publika pevala uglas od prve do poslednje sekunde. Posebnu atrakciju i oduševljenje, naročito među mlađim posetiocima, izazvao je veliki svetleći robot koji je pratio nastupe na bini.

Izvođači nisu krili oduševljenje prijemom u Kovačici, ističući da je energija bila neverovatna, a nostalgija za devedesetim godinama jača nego ikada. „Ovo je veče za pamćenje. Kovačica je pokazala da zna kako se pravi ozbiljna žurka“, bio je jedan od najčešćih komentara iza kulisa.

Ovom manifestacijom Kovačica je još jednom potvrdila da je sposobna za organizaciju velikih muzičkih događaja koji privlače goste iz cele Vojvodine i šire. Organizatori poručuju da će se o ovoj večeri punoj plesa i dobrih vibracija dugo pričati, a uspeh ovogodišnjeg festivala postavlja visoke standarde za buduća okupljanja.

(Pančevac/RTV Kovačica)