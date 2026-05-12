Pančevo Politika i društvo

Srca nam i dalje kucaju, dobro je

U dvorištu Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović” kafić radi prave stvari

19:19

12.05.2026

Privatna arhiva

Ovo nije filmski kafić „Uzdravlje”, već onaj realni i nalazi se u našem gradu: u dvorištu EŠ „Paja Marganović”, na Kotežu 1, našem, ne beogradskom, u sredu, 13. maja, od podneva vrata su mu otvorena posebnim povodom.

Dojavljeno nam je:

– Ovoga puta ne kuvamo samo kafu, već spajamo srca kako bismo pomogli Danici Dučić da se što pre oporavi. Pozivamo komšije, roditelje, prijatelje, kolege i učenike iz drugih škola da nas posete, uživaju u kafi i kolačima, i svojim prilogom podrže Daničinu borbu. Hajde da još jednom pokažemo koliko je naše srce veliko!

Naša mala sugrađanka Danica Dučić teško je povređena u saobraćajnoj nesreći i sada se lekari svakodnevno bore za što bolji kvalitet njenog života.

Šta je bilo, imaš vremena, a nemaš kintu za kafu?

(Pančevac / S. T.)

Dokazano: Pančevo grad velikog srca!

 

